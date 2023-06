Dopo il pestaggio dell'agente, la polizia circonda il Borgo Vecchio: controllate 179 persone

A distanza di qualche ora dal pestaggio dell'agente, i poliziotti del commissariato Oreto Stazione e Libertà hanno passato il quartiere Borgo Vecchio sotto la lente d'ingrandimento. In azione anche distinti reparti della polizia coadiuvati dal personale della polizia municipale e dell’Asp. Sono stati effettuati posti di controllo, perquisizioni, riscontri domiciliari su pregiudicati, servizi antidroga, anche con l’ausilio di unità cinofile, oltre a controlli e verifiche amministrative sugli esercizi commerciali.

Gli agenti hanno cinturato il quartiere e messo a segno decine di posti di controllo. Per quanto riguarda le verifiche negli esercizi commerciali, nello specifico, il titolare di un pub nei pressi della piazza centrale del Borgo è stato sanzionato per occupazione abusiva del suolo pubblico con una sanzione in denaro alla quale si aggiungerà presumibilmente l’accessoria chiusura dell’attività per cinque giorni.

"Particolarmente gravi - si legge in una nota della questura - le inadempienze di un esercizio di enoteca, per la carenza di Scia Sanitaria e mancanza di Scia Amministrativa. Sanzioni in arrivo per importo di 8 mila euro e chiusura e sequestro dell’attività. Numerose le irregolarità anche per ciò che concerne il titolare di altro esercizio di zona: occupazione di suolo pubblico con relativa denuncia penale, mancata conformità strutturale dei locali in cui è ricavata l’attività commerciale e carenza del piano di autocontrollo concernente l’Haccp. In arrivo sanzioni per un importo che si aggira sui 3 mila euro".

Contestualmente ai riscontri amministrativi, sono stati identificati numerosi clienti all’interno dei locali, parecchi dei quali gravati da precedenti penali e o di polizia. Complessivamente sono state controllate 179 persone di cui 15 sottoposte a misura, una è stata deferita penalmente, 84 veicoli controllati di cui 66 con precedenti penali, 15 sanzioni al Codice della Strada e 3 sequestri amministrativi.