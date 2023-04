Accoltella poliziotto che l'aveva arrestato, poi ferisce anche un passante: giovane bloccato al Foro Italico

Avrebbe covato rancore per giorni, settimane, e alla prima occasione avrebbe cercato di vendicarsi colpendo proprio quell'agente con un coltello. Follia questa mattina alla Kalsa dove un ragazzo di 23 anni, originario della Costa d'Avorio, ha colpito un poliziotto e un passante intervenuto in suo soccorso. Dopo una breve fuga il giovane è stato circondato, disarmato e arrestato al Foro Italico. I due feriti, entrambi di 41 anni, sono stati soccorsi e portati negli ospedali Civico e Buccheri La Ferla ma, fortunatamente, nessuno dei due si troverebbe in gravi condizioni.

Ci sarebbe un antefatto rispetto a quanto accaduto questa mattina. Secondo una prima ricostruzione, infatti, l'agente colpito aveva arrestato il giovane ivoriano alcune settimane prima per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. Un intervento come tanti che però avrebbe convinto il giovane a vendicarsi. Pchi giorni fa l'agente, che vive nella zona della Kalsa, aveva trovato le ruote della sua auto bucate. Anche se non è detto che l'episodio sia collegato e riconducibile al 23enne, ma su questo ci sono accertamenti in corso.

Questa mattina il poliziotto, libero dal servizio, era uscito da casa con i genitori e si era diretto verso la sua auto. Mentre apriva la portiera i suoi familiari avrebbero iniziato a urlare per metterlo in guardia. Un giovane infatti si stava avvicinando alle sue spalle con fare minaccioso. L'avvertimento avrebbe consentito all'agente di girarsi e schivare almeno in parte il colpo, diretto alla schiena. Il giovane l'avrebbe così ferito a un fianco, subito dopo sarebbero intervenuti sia il padre che un uomo che aveva visto la scena.

L'ivoriano a quel punto avrebbe colpito anche il passante per poi fuggire a piedi in direzione del Foro Italico, lì dove una pattuglia dell'Ufficio prevenzione generale è riuscita a bloccarlo, disarmarlo e arrestarlo in flagranza. Il ragazzo è stato quindi portato negli uffici della squadra mobile per accertamenti. In attesa di disposizioni da parte della Procura e i referti dei due feriti il giovane è stato stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio.