"Aiuto, mi stanno rapinando": poliziotto libero dal servizio interviene e resta ferito

"Aiuto, fermatelo. Mi vuole rapinare!". Quando ha sentito qualcuno di notte gridare per cercare aiuto, anche se in quel momento non indossava la divisa, non ci ha pensato due volte e si è lanciato all’inseguimento. Poi però si è dovuto arrendere quando, dopo una colluttazione in mezzo alla strada e un colpo preso alla testa, si è accorto di perdere sangue dalla testa.

E’ successo due notti fa in via Lincoln. Secondo quanto ricostruito un uomo avrebbe cercato di rapinare un passante puntandogli contro una pistola, forse un'arma giocattolo. A breve distanza c’era un agente di polizia libero dal servizio che si sarebbe accorto della scena e si sarebbe lanciato all’inseguimento del rapinatore cercando di placcarlo.

Nella colluttazione il poliziotto è stato colpito alla testa con l’arma, riportando una profonda ferita che poco dopo l’ha costretto a mollare la presa. Il rapinatore è riuscito a fuggire e sul posto sono intervenute altre volanti dell’Ufficio prevenzione generale, che hanno avviato le ricerche in zona, e un’ambulanza.

Gli investigatori hanno ascoltato il racconto della vittima del tentativo di rapina e quello del collega, poi soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale al Policlinico per accertamenti. L’agente è stato sottoposto a due Tac che hanno escluso un trauma cranico. Per lui solo qualche punto di sutura e 15 giorni di prognosi.