Poliziotto picchiato a Borgo Vecchio, il sindacato Coisp: "Volevano rubargli la pistola"

Volevano prendere la sua pistola e per questo l'agente, accerchiato a Borgo Vecchio da una trentina di persone e pestato, ha dovuto mollare la presa per evitare conseguenze peggiori. A sostenerlo il sindacato di polizia Coisp che, attraverso il segretario generale Domenico Pianese, ha commentato quanto accaduto due sere fa mostrando la propria solidarietà al collega: "Per evitare l’arresto di un giovane, il capopattuglia di una volante è stato aggredito da una folla di persone riportando lesioni guaribili in 40 giorni. Il collega che ha subito l'aggressione ha riportato la lussazione della spalla sinistra, un forte trauma cervicale e numerose contusioni su tutto il corpo"

Secondo una prima ricostruzione una pattuglia dell'Upg, l'altra sera, stava fermando due ragazzi a bordo di uno scooter vicino piazza Don Sturzo. Il conducente, alla vista dell'auto della polizia, ha accelerato ed è scappato. I due hanno abbandonato il mezzo, poi risultato rubato, in via Michele del Buono per poi scappare a piedi. Il capopattuglia si è lanciato all'inseguimento, a piedi, ed è riuscito a raggiunger e bloccare un giovane nella piazza del Borgo, in largo Edoardo Alfano, dove il poliziotto è stato circondato dalla folla e aggredito. "E' stato picchiato - continua Pianese - e colpito ripetutamente al viso, allo stomaco e alle braccia. Nonostante la situazione ha continuato a tenere per il cappuccio della felpa il giovane appena fermato e ha desistito solo quando si è reso conto che la folla stava tentando di sottrargli la pistola d’ordinanza".

"Episodi di questo tipo, all’ordine del giorno in alcune realtà periferiche delle grandi città, dovrebbero far riflettere: è troppo facile gettare fango sulla polizia", ha concluso Pianese. Dopo l'episodio, ieri sera, la questura ha organizzato un servizio di controllo a Borgo Vecchio, con pattuglie ad ogni angolo, per cercare di identificare le persone che hanno impedito l'arresto e pestato l'agente in divisa.