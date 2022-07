Arresto cardiocircolatorio: si accascia alla Stazione, gli agenti della polizia ferroviaria lo salvano

Un arresto, sei indagati, 12.951 persone controllate, 127 treni presenziati, 245 veicoli ispezionati e 1.246 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria. E' il bilancio delle principali attività di controllo, effettuate dalla polizia ferroviaria in tutta la Sicilia, nel mese di giugno. Nello scorso mese, la Polfer siciliana è stata anche impegnata in due operazioni disposte dal servizio polizia ferroviaria su tutto il territorio nazionale: la 'Rail Safe Day', mirata ad individuare comportamenti scorretti che pregiudicano la sicurezza della circolazione dei treni e degli utenti, e 'Oro Rosso', volta al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

A fine mese si è svolta anche l'operazione 'Rail Action Day', per contrastare i reati in ambito ferroviario. Sette le persone scomparse rintracciate dagli agenti della polfer di Catania, Messina e Palermo, di cui 5 minori che sono stati riaffidati alle comunità da cui si erano allontanati. Salvate anche due persone, una colta da malore e un'altra che invece voleva suicidarsi. Nel primo caso, gli agenti di Palermo hanno praticato, fino all'arrivo del personale medico, le manovre di Bls (massaggio cardiaco e ventilazione) ad un uomo accasciatosi improvvisamente a terra all'interno della stazione a causa di un arresto cardiocircolatorio. Un altro uomo, invece, che si era sdraiato sui binari della stazione di Messina, è stato salvato dai poliziotti che lo hanno sollevato di peso trasportandolo al sicuro fino al marciapiede più vicino.

A Palermo un altro borsone, lasciato da una viaggiatrice al terminal bus della stazione centrale, è stato riconsegnato dagli agenti alla legittima proprietaria. Nel mese di giugno si è conclusa anche l'edizione 2021/2022 della campagna di educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria 'Train… to be cool'.