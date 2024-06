La denuncia: "G7 in Puglia, poliziotti palermitani costretti a viaggiare in cabine luride"

"Poliziotti palermitani costretti a viaggiare in cabine luride". A denunciarlo è la Uil (Unione Italiana del Lavoro). "Stanno arrivando numerose, anche da parte dei poliziotti di Palermo trasferiti per la sicurezza del prossimo G7 di Fasano, le segnalazioni sulla situazione di grave precarietà nella quale sono stati costretti i numerosi appartenenti delle forze dell’ordine convogliati in Puglia - si legge nella nota diramata dalla confederazione sindacale -. Operatori del reparto Celere di Palermo che si sono trovati innanzi le cabine di una nave, sporche e assimilabili in qualche caso a depositi di mobili vari, perfino con water rotti e presenza di liquami in terra. Questa la sistemazione che è stata riservata a chi deve garantire la sicurezza ai grandi della Terra che, dal 13 al 15 giugno, si incontreranno nei pressi di Fasano".

Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia Palermo, che in queste ore sta ricevendo le numerose lamentele da parte dei poliziotti di Palermo trasferiti per l’occasione in Puglia, aggiunge: “Mentre vengono diffuse immagini di luoghi spettacolari ove fare incontrare i capi di Stato, i nostri operatori vengono alloggiati in una situazione indecente. Un aspetto, questo, che rivela la scarsa attenzione non solo per chi indossa la divisa, ma che pone anche forti dubbi sui risvolti stessi del delicato lavoro che si andrà a svolgere. È chiaro che non si dispone a una dovuta serenità".

Il sindacato, però, pone l’accento anche su un altro aspetto. Alcuni mesi fa, proprio in coincidenza con la visita del ministro Piantedosi a Palermo intervenuto sui problemi della cosiddetta “mala movida”, la Uil polizia aveva diffuso i contenuti di una circolare della dirigenza che imponeva attenzione sul ricorso agli straordinari, causa carenza di risorse. “Mi chiedo cosa dobbiamo dire ai colleghi che sono stati costretti a dormire in macchina per evitare le cabine inabitabili – ha aggiunto Assenzio –. Forse di andare in albergo a spese proprie perché privi di risorse?”. La Uil polizia chiede un urgente intervento del ministero affinché venga posta immediata soluzione agli incredibili problemi di alloggiamento che stanno riscontrando i poliziotti. “In alternativa – ha concluso Assenzio – le cabine sporche e con i bagni rotti vengano rese accessibili a tutti gli ospiti del G7”.