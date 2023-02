La Questura e i passaporti: "Garantiamo il rilascio del titolo di viaggio entro due-tre giorni lavorativi"

"Attualmente e nel corso dell’ultimo anno, l’Ufficio Passaporti della Questura di Palermo, anche in ragione dell’attenuazione degli effetti della pandemia, ha visto un esponenziale aumento del numero di istanze per il rilascio di passaporti o altri titoli di viaggio, prodotte dai cittadini". E' la nota che arriva dagli uffici della polizia. "Questa crescita, per altro commisurata ad analoghi incrementi registrati in tutta Italia - si legge - ha comportato l’adozione di accorgimenti di natura organizzativa che hanno permesso e permettono tutt’ora, di garantire una risposta efficiente al numero di richieste pervenute".

La Questura di Palermo garantisce il rilascio del titolo di viaggio entro due-tre giorni lavorativi. Il rilascio dei passaporti avviene a vista nei casi di comprovate urgenze che rientrano in uno dei seguenti tre casi:

1) Esigenze di salute;

2) Esigenze di lavoro;

3) Esigenze di studio.

"Le modalità di prenotazione - prosegue la nota della questura - che vedono l’utilizzo a Palermo, come anche a livello nazionale, di un’agenda on line, rispecchiano gli ordinari criteri di ogni organizzazione civile che eroga un servizio facendo ricorso a regole oggettive e condivise da tutti i consociati. Allo stato attuale è possibile prenotare l’appuntamento per il rilascio del passaporto a partire dal 13 febbraio presso il commissariato di polizia Brancaccio ed a partire dal 27 febbraio per la questura di Palermo. Diversi ulteriori appuntamenti sono disponibili sui diversi uffici di polizia".