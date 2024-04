Pienone di volanti e agenti al Politeama, è la festa per 172 anni della polizia

La polizia ha celebrato oggi i 172 anni dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si è tenuta a piazza del Popolo a Roma e che ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato. Anche a Palermo gli agenti hanno celebrato la ricorrenza, un'occasione per incontrare i cittadini, tracciare un bilancio dei risultati conseguiti nel corso dell’ultimo anno e dedicare un ricordo ai caduti della polizia.

La cerimonia si è articolata in più fasi a partire proprio dalla deposizione da parte del prefetto Massimo Mariani e del questore Vito Calvino di una corona di alloro a nome del capo della polizia Vittorio Pisani sulla lapide in ricordo di tutti i caduti, nell’atrio della questura. A partire dalle 11, si è invece svolta una cerimonia all’interno del teatro Polteama dove, alla presenza di autorità civili e militari e rappresentanti della società civile, sono stati premiati i poliziotti distintisi in servizio.

L’evento, condotto da Salvo La Rosa, è stato caratterizzato da contenuti istituzionali, con la proiezione di video che hanno fatto memoria del sacrificio dei nostri caduti e con altri che hanno descritto l'attività svolta dalla polizia nel capoluogo nel corso dell’ultimo anno. Non sono mancate le esibizioni di artisti come Fabio Lannino del Brass Group, Laura Sfilio e Sergio Vespertino. Per l’occasione, all’esterno della struttura teatrale, in piazza Ruggero Settimo, è stato previsto l'allestimento di una "piazza della legalità" dove i cittadini convenuti e, tra loro i tanti studenti invitati e provenienti da scuole palermitane di ogni ordine e grado, hanno avuto la possibilità di visitare stand espositivi e ricevere materiale informativo sulle diverse specialità della polizia.

"La celebrazione di oggi - ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla - è l’ulteriore occasione per ringraziare le donne e gli uomini della polizia che ogni giorno, con abnegazione e spirito di sacrificio, sono impegnati sul territorio, insieme alle altre forze dell’ordine, per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico nella nostra comunità. Il mio ringraziamento al questore e alla questura per essere un costante punto di riferimento per la città e per il proficuo clima di collaborazione che si è instaurato con l’amministrazione comunale".

“Desidero rivolgere alle donne e agli uomini della polizia la gratitudine mia personale e dell’intero Consiglio comunale per l’impegno e l’abnegazione che gli agenti mettono quotidianamente nell’espletamento del loro dovere. Un plauso al questore Maurizio Calvino per la manifestazione organizzata stamattina al Teatro Politeama durante la quale sono state consegnate le onorificenze ai poliziotti che si sono distinti in servizio. La polizia, così come le altre forze dell'ordine, rappresentano un presidio di legalità e un punto di riferimento per tutti i cittadini onesti. Per questo non finiremo mai di ringraziarli", ha detto il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo.