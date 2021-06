Protesta della polizia penitenziaria, Sgb: "Carichi di lavoro insostenibili"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Risulta una forte discrepanza fra l’organico previsto e quello in forza nelle carceri palermitane, una carenza impressionante. La scarsità d’organico del personale di polizia penitenziaria è del tutto simile a quella che era stata evidenziata quattro anni fa". E' quanto si legge in una nota di Sgb.

"E' il risultato - prosegue la nota - di due principali cause: i numerosi distacchi e le nuove assunzioni di personale non in grado di controbilanciare i distacchi ed i pensionamenti degli operatori. Per molti di questi Agenti l’assegnazione in un istituto del Centro-Nord Italia significa abbandonare il proprio luogo d’origine per vivere in un’altra città. Per molti di loro il ritorno a casa può rappresentare un obiettivo dopo anni di lavoro fuori sede. La carenza di personale negli istituti del Nord Italia può essere interpretata, dunque, da un lato come causata dalla scarsità di personale 'autoctono' nelle regioni settentrionali, dall’altro, dal fatto che la maggioranza degli operatori provenienti dalle regioni centro-meridionali che lavora al Nord Italia desidera dopo alcuni anni essere riassegnato o distaccato presso gli istituti ubicati vicino ai propri luoghi d’origine. La carenza di personale è l’inevitabile conseguenza di precise scelte di politica penitenziaria che hanno previsto un elevatissimo numero di poliziotti nelle piante organiche degli istituti il cui peso, rispetto agli altri operatori ed ai detenuti, non trova riscontro in altri paesi europei.

"Sgb è vicina agli agenti penitenziari che hanno protestato a Palermo, davanti al carcere dell’Ucciardone. - afferma Aldo Mucci del direttivo nazionale - Sgb nel dire 'basta' a carichi di lavoro insostenibili, chiede più personale e il riammodernamento delle strutture in alcuni casi obsoleti. Sgb ha inviato una nota al ministero della Giustizia per chiedere un incontro urgente".