Polizia municipale, addio a via Dogali: chiude definitivamente il comando

Si è concluso il trasferimento dei vigili urbani da Passo di Rigano a via Ugo La Malfa. Ad annunciarlo con un post su Facebook è Francesco Teriaca. "Chiude definitivamente i battenti l'edificio di via Dogali per tanti anni sede del Comando della Polizia Locale di Palermo. Credo che ognuno di noi che ha indossato la divisa, in questo luogo abbia lasciato un pezzetto di sé. Mi piace ricordarlo così, per consegnarlo alla storia della nostra città, segno della fine di un'epoca e purtroppo di tanti colleghi uomini e donne che non ci sono più".

Teriaca ha postato un'immagine in cui è ritratto davanti all'ormai ex comando di via Dogali, insieme all'attuale comandante Vincenzo Messina, e gli ex Serafino Di Peri e Nunzio Purpura, quest'ultimo recentemente scomparso. Diversi i commenti alla foto pubblicata da Teriaca. "Ho avuto l'onore di essere stato l'ultimo a varcare il cancello in uscita lasciandomi alle spalle i ricordi di 32 anni", scrive Aldo Li Vigni. "Ricordo quando ci entrai per la prima volta nel 1985... Un collega anziano mi disse di non affezionarmici troppo perché nel giro di pochi mesi avremmo avuto la nuova caserma... Sappiamo tutti com'è andata, una vita trascorsa in quei locali...". Fino all'apertura della nuova sede in via La Malfa, in cui i primi uffici si sono insediati nel 2018.