Polizia ferroviaria, in un giorno 657 persone controllate e 78 agenti impegnati

In tutto 657 persone controllate, 72 siti ferroviari ispezionati, di cui 64 stazioni, 78 operatori della polizia ferroviaria della Sicilia. Sono i numeri della quinta operazione “Rail Safe Day”, svoltasi ieri e disposta, su tutto il territorio nazionale, dal servizio polizia ferroviaria, "per individuare comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudicano la sicurezza della circolazione e degli utenti".

"I controlli - si legge in una nota - sono stati mirati verso le condotte improprie da parte degli utenti che, talvolta, sono causa di investimenti accidentali, come l’attraversamento dei passaggi a livello con le sbarre chiuse, il mancato utilizzo dei sottopassaggi, il superamento della linea gialla in attesa dei treni e, più in generale, la mancata osservanza delle regole vigenti negli impianti ferroviari. Particolare attenzione è stata posta nei luoghi più sensibili ed affollati come, ad esempio, quelli che servono un’utenza giovane legata al pendolarismo scolastico. L’operazione è stata coordinata dalla sala operativa della polizia ferroviaria che ha dislocato le pattuglie secondo, anche, le diverse segnalazioni provenienti dal personale ferroviario".