Giornata di controlli straordinari nelle stazioni ferroviarie: fermate 485 persone

Rail Safe Day, il bilancio delle operazioni effettuate dalla polizia ferroviaria in Sicilia. Obiettivo: individuare i comportamenti anomali come l’attraversamento dei binari o dei passaggi a livello chiusi, il mancato uso dei sottopassaggi, il superamento della linea gialla in attesa dei treni o l’uso delle cuffie