Poliziotti "vestiti" da Babbo Natale, biscotti in regalo agli studenti della Nuccio-Verga

L'iniziativa della Questura ha messo in moto un circolo virtuoso per sostenere i progetti finalizzati al reinserimento sociale di minori con un passato difficile. Le 500 confezioni di dolci sono state prodotte dai giovani detenuti del Malaspina con il progetto "Cotti in fragranza"