"Ballavano senza mascherine": blitz della polizia, multe e locali chiusi

Multe, locali chiusi, serate interrotte sul più bello. E' il bilancio dei controlli anti Coronavirus da parte della polizia a Palermo e provincia nei locali della movida sui litorali di Mondello, Isola delle Femmine, Capaci e Cefalù. A Isola delle Femmine, poliziotti appartenenti al commissariato di Mondello hanno effettuato un controllo presso uno stabilimento balneare operante sul lungomare, dove si è proceduto alla sospensione per cinque giorni dell’attività, ed è stata accertata l’inosservanza delle misure di contenimento atte a limitare il contagio da Covid-19. "Infatti - dicono dalla questura - è stata registrata la presenza di moltissimi giovani, non distanziati e privi di mascherina, intenti a ballare sulle note musicali diffuse da un dj. All’interno della struttura si è registrata la mancanza di informazioni sulle misure di prevenzione per la diffusione del virus e la mancanza di prodotti per l’igienizzazione delle mani di clienti e personale dipendente".

Nell’ambito del controllo sono state contestate violazioni riguardanti lo "svolgimento di una serata danzante priva delle necessarie autorizzazioni, l’allestimento di una piattaforma di circa 80 metri quadrati, priva dei dovuti requisiti per tenere uno spettacolo pubblico, l’assenza della licenza, l’assoluta mancanza di agibilità della struttura e la mancata esibizione della documentazione relativa alla normativa sulla Siae. E' stata inoltre rilevata la presenza di 13 lavoratori irregolari motivo per cui è stata sospesa l’attività imprenditoriale".

"All’Addaura - aggiungono dalla questura - i poliziotti dello stesso commissariato, insieme al personale dell’Asp e della Siae. di Palermo nonché dei tecnici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Palermo, hanno contestato al gestore di un pub sul lungomare Cristoforo Colombo, violazioni amministrative riguardanti: l’esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande ad un pubblico indistinto in assenza di Scia, le carenze igienico sanitarie, il mancato pagamento della Siea e l’utilizzo di dipendenti non in regola. In questa circostanza l’ammontare delle sanzioni amministrative è superiore a 10 mila euro".

A Capaci i poliziotti di Mondello unitamente ai tecnici dell’Asp hanno effettuato un controllo in un esercizio commerciale dove era stato organizzato uno spettacolo pubblico con l’esibizione di una band musicale trasmesso in streaming su un noto social network. Al trasgressore, che è stato segnalato alle autorità competenti per l’apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo, è stata elevata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro. Chiusa per 5 giorni infine una discoteca a Cefalù. "Durante le fasi del controllo - chiudono dalla questura - sono stati, infatti, registrati numerosi e consistenti assembramenti di clienti non distanziati e privi di mascherina, sia nella pista da ballo che nei pressi dei banconi bar".