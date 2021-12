Brancaccio, passeggia tra i binari ferroviari: denunciato 72enne

Cnque indagati, 2.365 persone controllate, 50 treni presenziati, 28 veicoli ispezionat, un minorenne rintracciato e 290 pattuglie impegnate nei servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria. E' questo il bilancio delle principali attività di controllo nella settimana dal 22 al 28 novembre scorso dalla polizia ferroviaria in tutta la Sicilia.

Gli agenti di Palermo hanno denunciato un 72enne per interruzione di pubblico servizio. E' stato sorpreso fra le stazioni di Palermo Centrale e Palermo Brancaccio, mentre si spostava da un binario all’altro, "mettendo in serio pericolo la propria vita e compromettendo la sicurezza della circolazione ferroviaria".

Denunciato anche un cittadino della Guinea di 20 anni. Dagli accertamenti effettuati nella banca dati interforze, è risultato irregolare nel territorio nazionale e pertanto munito di ulteriore decreto di espulsione.

Denunciato in stato di libertà anche un francese di 36 anni, ritenuto responsabile dei reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Alla vista della polizia l'uomo, in evidente stato di agitazione e che aveva con sè due coltelli a serramanico, ha dato in escandescenze inveendo contro gli agenti e danneggiando un cestino portarifiuti della stazione. Il 36enne ha tentato la fuga e grazie all'aiuto delle Volanti è stato rintracciato non lontano dalla stazione.

Infine la polizia è intervenuta in aiuto di un uomo che si era ferito a una mano e lo hanno accompagnato in ospedale.