Droga pronta per lo spaccio, una donna e un uomo arrestati dalla polizia allo Sperone

Un uomo e una donna sono stati arrestati dalla polizia nel quartiere Sperone: entrambe sono accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato Brancaccio, assieme al personale della squadra Cinofili, hanno stanato i due dopo una serie di appostamenti in uno stabile di case popolari.

Nel primo caso, la donna è stata sorpresa in un appartamento apparentemente disabitato. Sul tavolo della cucina gli agenti hanno trovato e sequestrato 7 grammi di cocaina e 12 grammi di crack, quest’ultimo suddiviso in 123 dosi, oltre a materiale per la preparazione e pesatura delle stesse. Un controllo più approfondito dell’appartamento è stato effettuato anche da personale della squadra cinofili, senza che fosse, tuttavia, rinvenuta altra sostanza illecita.

Il secondo arresto è stato effettuato grazie al fiuto dei cani antidroga Cheyenne e Ulla che, all’uscita dallo stabile dove pochi istanti prima era stata arrestata la donna e transitando vicino ad alcuni box limitrofi, hanno segnalato, all’interno di uno di essi, la possibile presenza di sostanza stupefacente. Gli agenti sono riusciti a risalire alla persona che l’aveva in uso. All'interno dei box c'erano 2 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, altre 60 dosi del peso di un grammo cadauna già confezionate e pronte allo spaccio, nonché vario materiale per il confezionamento. Gli arresti degli indagati sono stati già convalidati.