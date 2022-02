Pnrr, Lionti (Uil Sicilia): “Puntare sul lavoro per ripartire, via al confronto per utilizzare al meglio le risorse”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Bisogna puntare prima di tutto sul lavoro utilizzando le grandi risorse in arrivo dal Pnrr. Solo così si potrà dare una boccata d’ossigeno ai tanti settori in sofferenza e in ancora più in crisi dopo l’arrivo della quarta ondata della pandemia. Per fare ciò è però fondamentale riqualificare il mercato”. Così il segretario della Uil Sicilia e Area Vasta, Luisella Lionti.

“A fronte una disoccupazione altissima Lionti- continua ci sono sempre più richieste di specifiche professionalità. È necessario, quindi, mettere in rete scuola, uffici, aziende ed enti bilaterali per formare i giovani e inserirli nel mondo del lavoro. Occorre un coordinamento tra i tanti soggetti che tramite vere politiche attive del lavoro possano creare buona occupazione. Per questo - aggiunge il segretario della Uil Sicilia - è fondamentale un confronto, previsto a breve, con l’assessore al ramo Scavone, che il 28 febbraio presenterà il piano di attuazione regionale. Sindacato e parti sociali chiedono un dialogo vero per affrontare tutti questi aspetti e dare risposte anche per il potenziamento dei centri per l’impiego e per quello della pianta organza degli ispettori del lavoro, necessari per garantire sicurezza. È un’occasione da non perdere, si tratta di risorse importanti che - conclude - non possono essere perse o sprecate. Siamo per un confronto positivo che possa dare risposte a giovani, precari e lavoratori che hanno perso il posto”.