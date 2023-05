Nuovi arredi urbani al Politeama, iniziati i lavori per completare l'isola pedonale di via Amari

Nuovi arredi urbani al Politeama. Da qualche giorno il Comune ha dato il via ai lavori per completare l'isola pedonale di via Amari. Il progetto, denominato "Palermo On Foot" è finanziato con un milione di euro dal Pon Metro 2014-2020 e prevede la collocazione di 63 panchine, 50 sedute tonde e 133 vasi con piante di agrumi, melograni, olivi e viburno, e poi dissuasori sferici, portabici e portarifiuti in piazza Castelnuovo, piazza Ruggero Settimo e via Emerico Amari. La posa in opera durerà fino a metà giugno con un preciso programma che è iniziato da piazza Castelnuovo e proseguirà verso il mare.

Gli arredi verranno disposti secondo uno schema che prevede una diversificazione tra aree vegetali e aree per la convivialità, la realizzazione di due corsie ai lati per chi passeggia e per il passaggio dei mezzi consentiti e la collocazione lungo i marciapiedi di dehors di maggiore qualità e rispetto degli spazi, i quali saranno preventivamente autorizzati attraverso un costante accordo tra l'assessorato alla Rigenerazione urbana, l'assessorato alle Attività produttive e la soprintendenza ai Beni culturali e ambientali.

Nella parte di via Emerico Amari più prossima a piazza Ruggero Settimo saranno ridotti gli arredi per consentire il montaggio di eventuali strutture leggere di supporto ad attività culturali, musicali e socio-educative. "Il progetto non riguarda solo la collocazione di arredo urbano - dice l’assessore alla Rigenerazione urbana Maurizio Carta - ma concorre alla transizione verso un modello di mobilità urbana sostenibile con zone di sosta e d'interscambio, come possono essere le aree pedonali, per una nuova vivibilità dello spazio pubblico".

L'obiettivo è quello di attivare e facilitare la mobilità dolce, modificando l'uso degli spazi pubblici urbani. "La pianificazione degli interventi e delle politiche di mobilità - spiega Carta - sta progressivamente spostando l'attenzione sulle persone e sulla qualità dello spazio pubblico, andando verso la realizzazione di 'strade conviviali' non più riservate alle automobili. L’azione progettuale è stata condivisa con la soprintendenza in ogni suo aspetto anche per quanto riguarda la regolamentazione degli spazi destinati agli esercenti, i quali hanno partecipato attivamente, insieme alle associazioni di categoria, ad alcune modifiche e integrazioni dello stesso progetto. Spero che questo importante risultato - conclude l'assessore - potrà costituire un modello per altre strade che vogliano diventare spazio pubblico di qualità".