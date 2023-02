Teatro Politeama, ladri entrano nei camerini degli artisti: rubato anche un violino prezioso

Neanche il Teatro Politeama viene risparmiato dai ladri. La polizia sta indagando un colpo che è stato messo a segno nelle scorse ore. I ladri hanno fatto irruzione nei camerini degli artisti e hanno forzato gli armadietti portando via alcuni oggetti e soprattutto un violino prezioso.

Sono adesso in corso le indagini da parte della polizia che sta cercando di risalire agli autori. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della scientifica per cercare delle impronte utili per risalire agli autori. Acquisite pure le immagini di videosorveglianza nei pressi del teatro anche per capire da dove siano entrati i ladri.