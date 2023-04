Politeama gremito nella giornata mondiale dell’autismo: Palermo in prima linea

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un teatro Politeama gremito. Tutti uniti per sostenere e difendere i diritti delle persone con autismo. Nella giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo istituzioni, autorità, scuole di ogni ordine e grado, famiglie e associazioni si sono stretti attorno al tema dell’autismo. L’evento, presentato dai giornalisti Francesco Panasci e Anna Cane, con la direzione artistica di Giuseppe Di Michele, è stato patrocinato dalla presidenza dell’Ars e della Regione e dal Comune. Una serata di divertimento con i comici Roberto Lipari e i Sansoni quella organizzata dalla rete di ParAutismo ma anche di grande riflessione, sui tanti passi che negli anni si sono fatti, con le battaglie delle associazioni e delle famiglie, per la tutela dei diritti delle persone con disabilità ma sul grande lavoro che c’è ancora da fare per le politiche inclusive e di sostegno e i servizi nelle scuole. A farsi carico dell’impegno, sul palco, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore ai Servizi sociali Rosi Pennino che per anni ha presieduto ParlAutismo e lavorato in prima linea sul fronte dei diritti delle persone autistiche e delle loro famiglie, il presidente della Fondazione Italiana Autismo Davide Faraone, l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e alla Famiglia Nuccia Albano.

Presente anche l’Arcivescovo Corrado Lorefice che alla platea ha detto: “Vorrei abbracciare tutti questi giovani uno per uno. Come hanno dimostrato stasera, è un dato di fatto che sono veramente ‘speciali’ nel senso più bello e ampio del termine. Tutti noi siamo con loro e per loro per tutto quello che oggi può significare portare avanti le occasioni di ‘inclusione’ sociale”. I protagonisti della serata sono stati proprio i ragazzi autistici che si sono esibiti in poesie e coreografie di danza, anche in in carrozzina, ricevendo gli applausi di bambini e ragazzi loro coetanei perché erano presenti numerose scuole della città e della provincia. “E’ stata una giornata di festa ma anche di rivendicazione di diritti - dice Tiziana Amato presidente di ParlAutismo -. Abbiamo dato voce ai nostri ragazzi speciali che hanno, come tutti, il diritto di vivere insieme agli altri e condividere emozioni e passioni, di sentirsi amati e apprezzati”. Molto emozionata l’assessore Rosi Pennino. “Una emozione che mi chiama fortemente in causa a rispondere sotto il profilo istituzionale insieme al sindaco a tutto il panorama di servizi e rete – dice l’assessore Pennino - che siamo chiamati a costruire per i diritti delle persone e delle famiglie con autismo e con disabilità tutta. Nella mia agenda la disabilità ha la priorità assoluta insieme agli altri temi che chiamano il bisogno in questa città. Nel caso dell’autismo porteremo in porto una scommessa che è il dopo di noi che mi piace chiamare durante di noi perché bisogna costruire adesso le condizioni per arrivare al dopo”. Al termine dello spettacolo, piazza Politeama si è illuminata di blu e più di mille candele si sono accese per la simbolica fiaccolata, segno di solidarietà e sostegno all’autismo e speranza di un mondo senza muri e barriere, inclusivo e amante della diversità. Foto di Claudio Pezzillo