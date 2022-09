Politeama, da edicola a distributore di bevande abusivo: sigilli al chiosco

Un'attività commerciale situata in pieno centro a Palermo, eppure abusiva. E per questo motivo sequestrata. "Oggi la nostra polizia amministrativa ha posto i sigilli al distributore automatico di bevande privo di qualunque autorizzazione posto a ridosso del teatro Politeama", scrive il comandante dei vigili, Margherita Amato, in un post su Facebook.

Il chiosco, che si trova in via Filippo Turati, prima di essere trasformato in erogatore di snack era un'edicola. Poi un periodo di chiusura prima della riconversione. "Abracadabra e le edicole a Palermo si sono trasformate in distributori automatici. Mi domando ci sono nuovi regolamenti comunali a Palermo a riguardo per i “chioschi dei giornalai”? (Ci troviamo a Piazza Politeama a fianco del Teatro Politeama zona sotto tutela della Sovrintendenza)", aveva scritto qualche giorno fa su Facebook l'ex assessore Marco Di Marco, pubblicando anche alcune foto (tra cui quella sotto).

La vicenda era stata segnalata dallo stesso Di Marco all'assessore Maurizio Carta: "Spero non sia questo un esempio di smart city o un business aumentato (naturalmente è solo una battuta). Sono sicuro che sarà un 'equivoco' perché il rischio è vedere trasformati tutti i chioschi dei giornali in distributori automatici di bevande e caffè". A nemmeno 48 ore dal post di Di Marco è arrivato l'intervento della polizia municipale.