Al Politeama un cipresso (e non un abete) come albero di Natale: il Comune ci ripensa e lo toglie

Un cipresso al posto dell'abete. L'albero di Natale "sui generis", piazzato al Politeama dagli operai comunali del settore Verde, è stato già rimosso. A raccontarla così sembrerebbe una barzelletta, invece è una storia realmente accaduta. Gli operai del Comune dovevano ritirare un abete donato dal distaccamento della forestale di Polizzi Generosa: mentre lo caricavano sul camion, però, l'albero si è danneggiato.

A questo punto, la "genialata": gli operai comunali hanno pensato bene di tornare a Palermo e prendere al posto dell'abete danneggiato un cipresso che si trovava alla Favorita ed era già stato abbattuto perché malato e a rischio crollo. Lo avrebbero fatto, senza dire niente a nessuno; insomma di loro iniziativa. E dire che la forestale di Polizzi un altro albero da donare al comune di Palermo ce l'aveva.

Ma niente. Preso il cipresso, gli operai del settore Verde e giardini lo hanno sistemato al Politeama, Come ogni anno, come se nulla fosse. Quell'albero molto "cimiteriale" e poco natalizio, pur essendo in sintonia con il periodo funesto che stiamo vivendo a causa del Covid, non è passato inosservato. La gente ha cominciato a commentare, dal vivo e sui social. "Non sarà un Natale gioioso, visto che siamo in piena pandemia con centinaia di morti ogni giorno, ma forse un cipresso è troppo". "Ma com'è possibile?". "Lo hanno preso da un cimitero?". Una pioggia di post e commenti contro il Comune per quel cipresso diventato simbolo di un Natale contrassegnato dal Coronavirus.

Così, tra indignazione e battutine ironiche, è montato il caso. Che l'amministrazione Orlando ha risolto (si fa per dire) nel giro di qualche ora, togliendo il cipresso da piazza Politeama. Il problema, adesso, è trovare un altro albero. Gli operai del Comune, di fretta e furia, sono dovuti tornare a Polizzi, dove sarebbe già stato individuato un cedro che - se avrà le caratteristiche giuste - verrà portato a Palermo.

E dire che il sindaco Leoluca Orlando, accendendo le luminarie di Natale, aveva detto: "Abbiamo voluto tenere fede a una tradizione, ma abbiamo scelto di farlo con sobrietà, dando a tutti un segnale di vitalità e di speranza, ma senza dimenticare i lutti e le sofferenze patite da tanti". Forse qualcuno al settore Verde e giardini l'ha preso troppo alla lettera.