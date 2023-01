Buonfornello, albergo all'asta da 15 anni senza esito: partito da 3,6 milioni ora è in vendita a 495 mila euro

Va all'asta per la quindicesima volta l'ex Polis Himera Hotel. Oggetto di un pignoramento, l'albergo è chiuso dal 2008 e nello stesso anno è stato messo in vendita attraverso la procedura giudiziaria. Ma da allora non è mai stato trovato un acquirente. Ci si riprova adesso con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato al 20 febbraio 2023 con prezzo base a 495 mila euro. La prima volta, il 17 luglio 2008, si partiva da 3,6 milioni di euro.

L'albergo si trova sulla statale 113 a poca distanza dallo svincolo autostradale di Buonfornello e dall'area archeologica Himera e ricade nel territorio di Termini Imerese. Le caratteristiche dell'hotel vengono descritte nella relazione di consulenza per la stima dei beni. Si tratta di una struttura su più piani di circa quattromila metri quadrati.

Il piano terra è composto da ingresso, hall, bar con saletta, servizi igienici e due sale lettura. Sempre a piano terra sono presenti vari ambienti destinati al centro benessere dotato di palestra e sauna. Al piano seminterrato sono presenti un'ampia sala da pranzo, la cucina, i locali di deposito, il locale frigorifero e varie camere con prospetto sulla zona archeologica. Il piano cantinato è costituito da un vasto unico ambiente adibito a sala conferenze con servizi igienici; uno dei lati della sala è totalmente finestrato con vista sulla zona archeologica.

Ciascuno dei piani superiori (primo, secondo, terzo) è composto da varie camere, ognuna con servizio igienico, dotate in varia misura di accesso esterno su terrazza o balconi. Sul lastrico solare è presente una struttura originariamente adibita a bar ed oggi in disuso. In vendita oltre alla struttura anche i terreni circostanti. Tutte le altre informazioni sono disponibili sulla pagina della vendita del sito astegiudiziarie.it.