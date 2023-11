Tumori ereditari al seno e all'ovaio, il Policlinico adotta percorso assistenziale

Il Policlinico ha adottato il percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) aziendale dedicato alla sindrome dei tumori eredo-familiari della mammella e/o dell'ovaio (HBOCs). Si tratta di uno dei pochi esempi a livello regionale e nazionale ed è finalizzato a migliorare la diagnosi e la gestione di questa complessa condizione medica.

La Sindrome HBOCs è una condizione ereditaria che aumenta il rischio di sviluppare tumori della mammella e/o dell'ovaio. La consapevolezza e la gestione precoce sono fondamentali per la prevenzione e la cura di questa patologia.

"Il Pdta offre percorsi e procedure chiare per i professionisti sanitari e i pazienti, al fine di ottimizzare la diagnosi, il trattamento e l'assistenza a coloro che sono affetti da questa sindrome o che sono a rischio di svilupparla - si legge in una nota -. Al raggiungimento di questo fondamentale strategico traguardo hanno contribuito Antonio Russo (Oncologia medica in qualità di coordinatore), Calogero Cipolla (Breast Unit), Adriana Cordova (Chirurgia plastica e ricostruttiva), Giuseppe Brancatelli (Diagnostica per Immagini) e Daniela Cabibi (Anatomia patologica). Il Pdta sarà reso ampiamente disponibile per i professionisti sanitari, i pazienti e le loro famiglie, nonché per il pubblico interessato".