Precari Asp, la Fials: "Cinquanta posti riservati in dotazione organica al Policlinico"

Una riserva per 50 posti di categoria B al Policlinico da destinare ai contrattisti dell’Asp Palermo. Lo segnala la Fials Confsal in merito alla nuova dotazione organica che ha proposto l’azienda ospedaliera nei giorni scorsi. “Ancora una volta – scrive il sindacato - registriamo la posizione di totale intransigenza della direttrice dell’Asp Palermo nel non volere assumere in sovrannumero i restanti contrattisti ancora precari dopo 29 anni. Siamo ormai certi che dopo il Policlinico, anche gli ospedali riuniti ed altre aziende che sono soggette ai controlli Regionali terranno analoga posizione”.

Il segretario provinciale della Fials-Confsal, Enzo Munafò spiega che “il sindacato chiede intanto di procedere con i bandi per amministrativi e tecnici del comparto, all’interno dell’Asp per occupare tutti i posti che sono disponibili, nelle categorie BS-C-D-DS per liberare posti di categoria B. La Fials quindi in questa fase non aderisce al tentativo di trasferimento presso altra amministrazione. Prima i bandi interni includendo non ultimo la copertura di posti dirigenziali attraverso coloro che, pur facendo parte del comparto, sono in possesso dei titoli per la dirigenza o hanno 5 anni di anzianità maturata nella qualifica di collaboratore nel comparto”.