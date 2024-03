Policlinico, nuove sperimentazioni cliniche per la cura delle patologie ematologiche

L'Ematologia del Policlinico ha avviato nuove sperimentazioni cliniche sull’efficacia di innovativi farmaci immunoterapici ed è stata identificata come centro erogatore della terapia genica per i pazienti affetti da emofilia A congenita. L’unità operativa diretta dal professore Sergio Siragusa si conferma in prima linea nella ricerca per la cura delle patologie del sangue. "Questo impegno – spiega Siragusa – ci consente di garantire ai nostri pazienti il massimo delle cure qui in Sicilia. Attualmente stiamo conducendo diversi studi in fase II/III, ossia la fase in cui si determina l’efficacia ed il rapporto costo-beneficio del nuovo farmaco rispetto alla terapia standard. Nell’ambito della terapia del mieloma multiplo e delle neoplasie mieloproliferative siamo tra i pochi centri Italia e, per lo studio "Magnetism" e "Trasform2" gli unici nella Sicilia occidentale, a sperimentare le nuove terapie intelligenti che "rieducano" il sistema immunitario a riconoscere come estranea la cellula tumorale".

Nel campo da malattie ematologiche non neoplastiche, gli specialisti del Policlinico conducono la ricerca “Pathfinder” che pone attenzione allo studio articolare dei pazienti affetti da coagulopatie congenite quali l’Emofilia. Sempre in questo campo, il Policlinico è stato identificato dall’assessorato regionale della Salute come centro erogatore della terapia genica per i pazienti affetti da Emofilia A congenita.

“L’unità operativa di Ematologia – afferma Maria Grazia Furnari, commissario straordinario del Policlinico - segue oltre 1.100 pazienti l’anno per terapie oncologiche in Day hospital e Day surgery, fa oltre 8 mila visite ambulatoriali e oltre 250 ricoveri in regime ordinario. Tutti numeri, questi, che dimostrano come i nostri specialisti stiano diventando un punto di riferimento importante e confermano la valenza strategica del Policlinico come punto di raccordo tra didattica ricerca e assistenza. Per questo ringrazio il grande lavoro del professore Siragusa e di tutto il suo staff che portano avanti una ricerca di elevata qualità da cui nascono i percorsi che portano alla guarigione del paziente”.

Delle nuove cure si parlerà a partire da domani nell’ambito del terzo convegno Rregionale della Società italiana di ematologia (Sie), presieduto da Siragusa. Il convegno vedrà la partecipazione di illustri ospiti provenienti da rinomati centri di ricerca nazionali, con l'obiettivo di discutere le più recenti novità nel campo dell'ematologia. "Questo evento - sottolinea Siragusa - costituisce un elemento di notevole rilevanza nell’aggiornamento degli ematologi siciliani e nella formazione dei futuri specialisti”.