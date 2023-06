Policlinico, nominati direttore sanitario e amministrativo: sono Cimò e Caranna

Si completa il vertice aziendale del Policlinico. Il commissario dell'azienda ospedaliera universitaria Maurizio Montalbano ha, infatti, nominato Arturo Caranna alla guida della direzione amministrativa e Gaetano Cimò della direzione sanitaria. Entrambi si insedieranno domani e rimarranno in carica fino alla nomina del prossimo direttore generale. Quello di Cimò è un ritorno, in quanto, dal gennaio 2022, ha svolto lo stesso incarico al fianco dei due precedenti commissari dell'azienda ospedaliera universitaria.

Cimò, 64 anni, specializzato in Igiene e medicina preventiva, in chirurgia d’urgenza e pronto soccorso e in Medicina del lavoro, ha alle spalle una notevole esperienza come dirigente medico di Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, competenze che l'hanno portato negli anni a dirigere diversi distretti dell’Asp di Palermo. Caranna, 52 anni, laurea in Economia e Commercio, master in Economia sanitaria, è stato per dieci anni direttore amministrativo dell’Irccs Oasi di Troina, di cui è dipendente, e nell’ultimo anno è stato direttore dell’unità operativa Internal Auditing dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico.

"Con queste due nomine il Policlinico ha finalmente un vertice aziendale completo. Ci siamo già confrontati su diversi aspetti e siamo coesi sul metodo e linee da perseguire per garantire una gestione efficace, efficiente e trasparente - commenta Montalbano -. Conosco il brillante curriculum e l’elevata professionalità di Caranna, con Cimò, che sostanzialmente è stato confermato, abbiamo lavorato insieme all’Asp di Palermo. Sono certo che entrambi sapranno mettere a frutto la loro professionalità e la loro esperienza per la migliore gestione dell'azienda ospedaliera universitaria. Abbiamo importanti azioni da portare avanti e dunque auguro loro il più caloroso benvenuto e buon lavoro".

"Ringrazio Montalbano per la fiducia accordatami - dichiara Caranna -. Sono felice di essere qui e di avere l’occasione di potere lavorare al suo fianco al servizio delle istituzioni". Cimò aggiunge: "Sono lieto del mio ritorno al Policlinico e di collaborare con Montalbano che conosco da tempo. Proseguirò il mio impegno per affrontare al meglio le sfide attuali per garantire le risposte di salute di cui i cittadini hanno bisogno". Per il neo direttore amministrativo prima importante riunione operativa giovedì prossimo: in assessorato si discuterà l’assegnazione del budget.