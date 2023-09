Lavori al manto stradale, Policlinico chiuso alle auto per tre giorni

Da lunedì 18 a mercoledì 20 settembre, dalle 6 alle 19, il Policlinico chiuderà l’accesso alle auto. L’interdizione temporanea del traffico veicolare è resa necessaria dai lavori di rifacimento del manto stradale di alcuni viali.

Faranno eccezione i seguenti mezzi: gli autoveicoli con pass H, per trasporto pazienti oncologici e dializzati, per trasporto pazienti con certificazione di non deambulazione, i mezzi di soccorso, i mezzi di servizio, delle forze dell'ordine, taxi, autoveicoli e automezzi delle ditte di manutenzione. Lungo la viabilità interessata dai lavori, inoltre, non sarà consentita la sosta. Saranno, pertanto, installati i cartelli di divieto con eventuale servizio di rimozione.