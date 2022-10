Policlinico, attivate sei casse automatiche per velocizzare il pagamento del ticket

Basta attese per pagare il ticket. Al Policlinico sono entrati in funzione sei totem multifunzione per pagare con bancomat o carta di credito le prestazioni prenotate attraverso il Cup aziendale (Centro Unico di Prenotazione). Le casse automatiche attivate si trovano nei locali di Clinica Medica I, Radiologia, Ufficio Prenotazioni Cup e pagamento ticket, Laboratorio centralizzato, Chirurgia plastica e Oculistica (via Cardinale Rampolla 1 – ex IMI).

“L’azienda universitaria prosegue nel suo impegno per migliorare l’accesso alle prestazioni e alle cure implementando i servizi ai cittadini - spiega Alessandro Caltagirone, commissario straordinario del Policlinico -. Con la messa in funzione dei totem nei padiglioni con il maggior numero di richieste di prestazioni si potranno evitare code e assembramenti di utenti allo sportello ticket”.

Nei prossimi mesi il servizio sarà implementato con ulteriori otto casse automatiche nelle seguenti strutture: Odontoiatria e Neurochirurgia, Ematologia e Oncologia, Cardiologia, Ortopedia e Fisiatria, Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia, Clinica Medica II (via Gaetano Parlavecchio), Psichiatria (via Gaetano La Loggia 1).

Nei totem si potranno pagare anche le prestazioni prenotate tramite il SovraCUP, il servizio dedicato alla prenotazione delle visite specialistiche e degli esami diagnostici nelle Aziende Sanitarie della Regione Siciliana.

Con l’attivazione delle casse automatiche diventano cinque le alternative offerte dall'azienda ospedaliero universitaria agli utenti che devono pagare il ticket per esami e visite specialistiche: attraverso il sistema PagoPa presso le tabaccherie, sportelli bancomat, uffici postali, o l’home banking, l’APP IO; on line sul portale dei pagamenti del Policlinico (https://amoneypa.aoupgiaccone.plugandpay.it); i totem automatici e infine lo sportello interno.

“Invitiamo i cittadini a utilizzare quanto più possibile le forme alternative di pagamento disponibili. Monitoreremo quotidianamente l’andamento dei nuovi servizi – dichiara Caltagirone - per apportare eventuali correttivi necessari per soddisfare i bisogni e le aspettative dell’utenza. Per quanto attiene ai disservizi segnalati – conclude il manager - ci scusiamo con i cittadini dei guasti avvenuti per i quali sono in corso le manutenzioni tecniche”.

Per poter effettuare il pagamento alle casse automatiche è sufficiente avere a disposizione il bollettino di pagamento PagoPA. La macchina è intuitiva e accompagna l’utente nei diversi passaggi. Il pagamento, al momento, ad eccezione dell’IMI dove viene accettato anche contante, può avvenire solo con carta di credito o bancomat e rilascia regolare ricevuta.