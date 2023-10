Policlinico, attivata la piattaforma per scaricare on line la cartella clinica

Da oggi i pazienti dimessi dal Policlinico potranno scaricare la cartella clinica on line dal computer di casa. Il Paolo Giaccone ha attivato una piattaforma che consente di ottenere in pochi minuti la documentazione relativa ai propri ricoveri ospedalieri.

Accedere al servizio è semplicissimo, basta collegarsi al sito internet dell’azienda ospedaliera universitaria, a questo indirizzo e cliccare sulla sezione “Richiesta cartella clinica”, che si trova a destra nella parte alta dell’home page aziendale, nella quale è indicato un link, su cui procedere con le credenziali Spid/Cie. La copia in formato.pdf degli atti e dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi previsti dal tariffario, ossia 10 euro per cartella clinica in formato digitale ed eventuali ulteriori 10 euro per la Certificazione di conformità (ad esempio, per le compagnie assicurative).

Finora sono state digitalizzate le cartelle degli ultimi quattro anni. Secondo il cronoprogramma elaborato dal Sia, il Sistema informativo aziendale, diretto da Massimo Tartamella, entro il 2024 tutte le cartelle saranno solo elettroniche.

Per le cartelle cliniche antecedenti il 2019, che è possibile ricevere anche in formato pdf al proprio indirizzo di posta elettronica, va fatta richiesta tramite email da inviare a cartelle.cliniche@policlinico.pa.it indicando i seguenti riferimenti: nome del paziente, data di nascita, unità operativa, periodo di ricovero (o certificato di dimissione), recapito telefonico.

"Se si desidera avere la cartella clinica in formato cartaceo, da ritirare presso gli uffici del Policlinico, le tariffe sono le seguenti: 10 euro fino a 100 fogli; 0,1 euro per ciascun foglio superiore al foglio n. 100 La tariffa aggiuntiva per cartella clinica con diritto d’urgenza è 20 euro, per la certificazione di conformità 10 euro. "Il nostro Sistema informativo aziendale – sottolinea il Commissario dell’Azienda ospedaliera universitaria, Maurizio Montalbano - sta portando avanti diversi progetti di digitalizzazione per rendere più efficienti anche i processi amministrativi relativi all’erogazione della prestazione sanitaria. L’ampliamento dell’offerta dei servizi digitali rappresenta una comodità per l’utenza, che in tal modo ha accesso ai documenti sanitari senza spostarsi da casa”.