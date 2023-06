Un poliambulatorio sociale per la missione Speranza e carità: "Così realizzeremo il sogno di Biagio Conte"

Tra i ruderi dell’ex Aeronautica Militare di via Decollati, un altro edificio sta per essere recuperato e diventerà un poliambulatorio sociale gestito dalla “Missione Speranza e Carità”. I lavori sono già iniziati grazie alle donazioni dei privati cittadini, ma adesso arriva il Teatro Massimo a dar man forte al progetto, aprendo le porte agli spettatori per la prova generale dello spettacolo di danza “Carmen” e devolvendo l’incasso per la realizzazione della struttura sognata da Biagio Conte all’interno della Cittadella del Povero e della Speranza. L’evento si terrà il prossimo 11 giugno, alle ore 19:30.

"All’ambulatorio sociale potranno andare, in primis, tutti i fratelli che abbiamo nelle varie comunità – ha precisato Don Pino Vitrano, responsabile della “Missione Speranza e Carità” -. A volte, capita che altre associazioni sottopongano alla nostra attenzione dei casi particolari con caratteristiche d’urgenza, per cui con i volontari medici e infermieri cercheremo di tamponare anche queste situazioni".

"Il Teatro Massimo si unisce alla Missione per la costruzione di un poliambulatorio per gli ultimi – ha dichiarato Marco Betta, sovrintendente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, fautore di questa iniziativa –. Quest’anno stiamo contribuendo con l’incasso della prova generale di “Carmen” uno dei nostri spettacoli più importanti della stagione 2023. Per noi è un impegno di grande rilevanza non soltanto in memoria di fratello Biagio, ma anche per dare un segno di speranza a coloro che ne hanno bisogno".

Per acquistare i biglietti basterà chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al numero +393792720296. Inoltre, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: eventoteatromassimo@missionedisperanzaecarita.org. I biglietti saranno disponibili anche presso la biglietteria del Teatro Massimo a partire dal 9 giugno.