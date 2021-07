Poliambulatorio Palermo Centro, guasto l'ascensore: "Riparazione in tempi rapidi"

"Si comunica all’utenza che l’unico ascensore in dotazione al Poliambulatorio Centro di via Turrisi Colonna ha registrato un guasto". Comincia così una nota diramata dall'Asp che comunica che "prontamente è stato richiesto l’intervento tecnico: si è constatata la necessità della sostituzione di alcuni pezzi guasti, già, ordinati con estrema urgenza. Non appena saranno nella disponibilità dei manutentori, l’ascensore verrà immediatamente riparato e rimesso in funzione".

"La direzione aziendale - prosegue la nota - si scusa con l’utenza per il disagio ed assicura il massimo supporto per venire incontro alle legittime esigenze dei cittadini che usufruiscono dei servizi del Poliambulatorio. Gli utenti fragili saranno visitati nelle stanze a piano terra della struttura, così come ci si sta attivando per dirottare sempre al piano terra le prestazioni rivolte ai pazienti che hanno difficoltà di deambulazione. Sarà cura dell’Azienda informare tempestivamente i cittadini dell’avvenuta riparazione e della riattivazione dell’ascensore".