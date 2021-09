Ragazzini scappano dalla comunità per salire su treno diretto a Palermo: rintracciati dalla Polfer

In tutto 528 persone controllate, 11 sanzioni elevate al codice della strada e 70 siti ferroviari ispezionati, di cui 57 stazioni e infine 85 agenti impegnati. E' il bilancio delle operazioni effettuate dalla polizia ferroviaria siciliana nell’ambito dell'iniziativa “Rail Safe Day” del 2021 disposta su tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di individuare comportamenti scorretti in ambito ferroviario che mettono a rischio la sicurezza della circolazione e degli utenti.

"Le verifiche, oltre che nelle principali stazioni ed in quelle minori - spiegano dalla Polfer - sono state estese anche lungolinea e ai passaggi a livello dove a volte si verificano incidenti, anche molto gravi, per il mancato rispetto dei segnali acustici e luminosi. Con la ripresa dell’anno scolastico ed il conseguente aumento del flusso degli studenti pendolari che si servono del treno per andare a scuola, particolare attenzione è stata prestata nelle fasce orarie più critiche e nelle stazioni che si trovano in prossimità di istituti scolastici, per prevenire comportamenti scorretti, come l’attraversamento dei binari o dei passaggi a livello chiusi, il mancato uso dei sottopassaggi e il superamento della linea gialla in attesa dei treni. I controlli non hanno evidenziato irregolarità nella fruizione degli impianti e dei convogli ferroviari. Durante l’operazione, gli agenti di Agrigento hanno rintracciato e riaffidato alla comunità da cui si erano allontanati, tre minori stranieri, di nazionalità tunisina e libica, che erano in procinto di salire su un treno diretto a Palermo".