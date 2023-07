La ruota delle polemiche a Mondello, Santoro attacca: "Una storia che fa accapponare la pelle"

Qualcuno l’ha chiamata la "ruota della fortuna" per via delle ricadute che potrebbe avere, altri - con l'associazione "Salvare Mondello" - hanno raccolto il loro dissenso sui social contro la ruota. C'è chi invece, come l’avvocato Stefano Santoro, preferisce definirla "una tasciata amministrativa da Fiera del Mediterraneo 'anni 80 in un contesto apprezzato in tutto il mondo". Ma al di là dei giudizi di merito, l'ex consigliere e assessore comunale pone all'attenzione alcune riflessioni sul percorso che ha portato sul lungomare la Grand Roue 32, installata dalla Hsc Events a fronte di una concessione da 10 mila euro fino al 30 settembre: "Devo rilevare - dice l’avvocato - che la società in questione, una srls costituita nel 2021 con un capitale sociale di 500 euro anche una perdita d'esercizio, è la stessa che ha montato la ruota a Cefalù. Perché prima lì e poi a Palermo? Una strana coincidenza. E' un'iniziativa che va unicamente a vantaggio dell'impreditore che si assicurerà cospicui guadagni a fronte del versamento di una somma esigua di denaro per 3 mesi. Ma andiamo in ordine…".

"Innanzitutto non mi sembra che questa ruota - continua Santoro (nella foto in basso) - abbia i crismi della spettacolarità o della panoramicità, visto che è alta quanto un palazzo di quattro piani e per di più viene installata davanti a un monumento dell'art nouveau come il Charleston. Ma lasciando stare ciò, ci sono diversi aspetti che lasciano a bocca aperta per altre ragioni. E' stata un’iniziativa dell'assessore comunale alle Attività produttive (Giuliano Forzinetti, ndr) senza una preventiva, sebbene non obbligatoria, ratifica da parte della Giunta. Perché non si è ritenuto di convidere questa scelta? Ma c’è altro che, per la mia esperienza, fa venire la pelle d’oca in relazione alla solidità del progetto: il fatto che nella determina viene lasciato all’arbitrio del concessionario se stipulare o meno una eventuale polizza assicurativa". Poi aggiunge: "Devo rilevare inoltre che il progetto è stato autorizzato in appena 25 giorni. Eppure ci sono commercianti e imprenditori che normalmente attendono 8-9 mesi per un dehors, tanto che la Giunta ha proceduto proprio ieri con una proroga soltanto per coloro che erano in possesso delle concessioni, mentre chi ha presentato una nuova istanza deve aspettare a lungo una risposta pur avendo versato il canone richiesto".

L'avvocato penalista si sofferma ancora sull'aspetto amministrativo che più gli fa "accapponare la pelle". "C’è questo passaggio nell'atto in cui il concessionario viene invitato, se ritenuto opportuno, a sottoscrivere eventualmente una polizza assicurativa contro terzi che non viene menzionata nella determina. O magari viene fatta con qualche compagnia online. Una follia non obbligare a farlo perché in caso di eventi nefasti il danno ricadrebbe sull'intera Amministrazione. L'assessore non può non richiedere come condizione garanzie in questo senso, cioè la stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimali adeguati. Com’è possibile autorizzare un'operazione del genere? Mi chiedo anche perché non sia stata fatta una manifestazione d'interesse per incamerare le proposte e scegliere quella più competitiva anche in termini di grandezza e spettacolarità nonchè richiedendo esperienza nel settore e solidità finanziaria. Qualcuno mi dice che in passato aveva chiesto di realizzare un progetto simile e gli era stato impedito di farlo...".

"Salvare Mondello" dice "no"

L'associazione attiva nella tutela della borgata marinara ha realizzato una sorta di referendum interno raccogliendo, secondo il dato da loro diffuso, un plebiscito contro la ruota panoramica. "Si ritiene - affermano dall’associazione - assolutamente errato pensare di aumentare la presenza antropica nei mesi durante i quali la borgata soffre di sovrappopolazione. Se l’Amministrazione pensa di riunire intorno alla ruota panoramica turisti e palermitani, questa associazione ritiene che il Foro Italico o sant’Erasmo siano zone più adatte allo scopo".

L’installazione della ruota ha diviso, come spesso accade, i palermitani. In molti hanno accolto con favore l'arrivo dell’attrazione che permetterà ai passeggeri - 144 massimo per volta - di raggiungere una prospettiva privilegiata all'altezza di 32 metri sul golfo di Mondello. Per accedere si paga un ticket da 10 euro per gli adulti e 8 euro per i bambini. "Siamo felici di offrire al bellissimo territorio di Mondello una nuova attrazione moderna e tecnologica che siamo certi sarà apprezzata dai cittadini e dai turisti", ha dichiarato Riccardo Claudi di Hsc Events, proprietario della struttura. L’assessore alle attività produttive ha parlato di una "attrazione importante, già sperimentata in altre grandi città, come Vienna, Las Vegas e Londra, con una ricaduta economica importante per il territorio. Una scelta coraggiosa da parte nostra, che si inserisce nella strategia delle grandi attrazioni e dei grandi eventi che devono essere protagonisti dello sviluppo economico della nostra città. Siamo sicuri che la borgata marinara di Mondello potrà avere grandi benefici da questa attrazione, che speriamo di poter ripetere nella Costa sud".