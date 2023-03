Carenza di medici di base a Brancaccio, il farmacista: "I residenti si rivolgono a noi"

"C'è carenza di medici di base nel quartiere Brancaccio". Lo denuncia il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico che ha ascoltato in questi giorni i racconti di tanti residenti del quartiere rimasti senza l'assistenza del medico di base. "Nel corso degli ultimi anni - racconta Federico - sono stati ben quattro i medici che sono andati in pensione. Soltanto uno è stato parzialmente sostituito, ma evidentemente non è abbastanza".

I residenti senza punti di riferimento in ambito medico spesso si recano in farmacia per avere delle informazioni e richiedere cure come racconta Pietro Muratore della farmacia Deleo di via Hazon: "Sempre più spesso riceviamo in farmacia richieste di supporto sanitario che noi non possiamo dare perché di stretta competenza del medico curante. Svariate volte ci prodighiamo ad indicare a quale branca specialistica possono rivolgersi ma non abbiamo tutte le informazioni che solo il medico curante può possedere".

Una situazione che si trascina da tempo che ormai non è più sostenibile per i residenti di queste zone, specialmente quelli più anziani. "Non troviamo motivi per cui i nuovi e giovani medici di base non vogliano aprire nuovi studi nel quartiere Brancaccio. Chiediamo all'Asp e all'Ordine dei medici di intervenire al fine di venir incontro alle esigenze del territorio garantendo un servizio fondamentale come quello medico", conclude il presidente Federico.