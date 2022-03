Pnrr, quasi 200 milioni per i progetti: dal campus di via La Malfa atteso da oltre 10 anni a Floriopoli

Del campus ad indirizzo turistico-alberghiero di via Ugo La Malfa, in un bene confiscato alla mafia, si parla da oltre 10 anni, da quando il 23 maggio 2010, in concomitanza con l'anniversario della strage di Capaci, l'allora Provincia guidata dal presidente Giovanni Avanti firmò una convenzione col ministro dell'Istruzione, al tempo Mariastella Gelmini. Non se n'è fatto ancora nulla. Ma oggi c'è una scadenza per la realizzazione di quell'opera: 31 marzo 2026. Lo stesso termine è fissato per gli altri 56 interventi del Piu, piano integrato urbano, presentato oggi dalla Città metropolitana di Palermo, che prevede l'utilizzo di 198 milioni, di cui 196 che arrivano attaverso i fondi del Pnrr. In diversi casi, appunto come in quello del campus di via La Malfa, si tratta di vecchi progetti mai realizzati per un motivo o per un altro.

Il piano “Palermo: Metropoli aperta, città per tutti” è stato illustrato dal sindaco della Città metropolitana Leoluca Orlando, insieme ad Antonella Marascia, segretario e direttore generale e Orazio Amenta, funzionario esperto tecnico, che ha coordinato l’attività dell’ufficio staff Pnrr dell'ente. Tra gli obiettivi previsti la manutenzione, l'adeguamento e la rifunzionalizzazione di impianti sportivi, la realizzazione di parchi, la riqualificazione di aree verdi, la rigenerazione di tessuto urbano e la riduzione del 50% del consumo energetico nelle aree e negli edifici coinvolti.

I progetti riguardano 23 comuni per un totale di un milione di abitanti e sarà a consumo di suolo "sotto zero", ciò vuol dire che le parti che verranno demolite o rese permeabili saranno più estese di quelle costruite. In una fase successiva saranno coinvolti altri 28 comuni i cui progetti ammissibili, ma non finanziati col Piu, si proveranno a recuperare con altre risorse destinate alla Città Metropolitana di Palermo.

"La Città Metropolitana di Palermo con grande tempestività ha presentato al ministero, avendo già avuto una valutazione di massima positiva, progetti per ben 198 milioni di euro e che coinvolgono nella prima fase 23 Comuni e 57 progetti complessivi, 49 dei quali attuati dai Comuni della provincia e 8 dall'ente Città Metropolitana di Palermo. Nella seconda fase ci saranno ulteriori 35 interventi con 28 Comuni coinvolti e si raggiungerà il numero complessivo di una cinquantina di Comuni. I progetti che sono accompagnati da tutta la documentazione necessaria dovrebbero essere finanziati già dai primi giorni di aprile, da quel momento si darà avvio al cronoprogramma che scadrà il 31 marzo 2026, termine ultimo per completare tutte le opere. Si tratta di interventi di straordinaria importanza che servono a riqualificare il territorio e costruire il futuro", ha dichiarato il sindaco metropolitano Orlando.

Gli interventi

Ecco l'elenco per città delle 57 opere previste e l'importo dei lavori:

Palermo

Progetto di completamento del prolungamento della via di penetrazione della zona industriale Brancaccio e raccordo per la circonvallazione esterna - stralcio SUD - 5 milioni Riqualificazione ecosostenibile del lungomare della Bandita - 12 milioni Realizzazione di un Parco a mare allo Sperone - 16,1 milioni Realizzazione di interventi di verde urbano nella zona Oreto – Laudicina - 894 mila euro Riqualificazione del porto della Bandita ed aree portuali - 13,7 milioni Progetto di riqualificazione e riuso dell’immobile denominato “Palazzetto Orlando”, sito in Palermo, corso Calatafimi per l’utilizzo come Centro polifunzionale a servizio delle Istituzioni scolastiche e del territorio (soggetto attuatore dell'intervento: Città metropolitana) - 4,3 milioni Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata (soggetto attuatore dell'intervento: Città metropolitana) 25,6 milioni

Villabate

Riqualificazione urbanistica ed edilizia della scuola materna e del centro polifunzionale del quartiere “Scuola Materna Falcone e Borsellino” - 4,9 milioni

Bagheria

Realizzazione di un Polo culturale e didattico attraverso il recupero e la rigenerazione urbana dell'area Villa Cattolica, ex mulino Cuffaro e Sicilcalce - 12 milioni Progetto per la realizzazione dei lavori di completamento dello stadio di Aspra con la realizzazione di una pista per atletica - 8 milioni Riqualificazione del Giardino storico di Villa San Cataldo nel comune di Bagheria (soggetto attuatore dell'intervento: Città metropolitana) - 5 milioni

Trabia

Messa a norma e rifacimento del manto in erba sintetica del Campo di Calcio “Enzo Curreri” - 1,6 milioni

Partinico

Ristrutturazione ed efficientamento energetico del centro sportivo Via Dalla Chiesa - 1,7 milioni Realizzazione di un'area per mercatino e verde attrezzato in via Petrocelli - 1,5 milioni Riqualificazione area verde attrezzato tra via Donizetti e via Ungaretti - 1,1 milioni Completamento e riqualificazione del centro socio - culturale di Palazzo Ram - 2,7 milioni

Ficarazzi

Ristrutturazione e restauro di Villa Merlo

Carini

Lavori per la realizzazione di un parcheggio a servizio del centro storico e della zona Piano Agliastrelli da ubicare nell’area di proprietà comunale Compresa tra la Via Palermo e la Via L. Pirandello - 11,2 milioni (più 1,8 milioni cofinanziati dal Comune) Demolizione di n. 10 immobili nella fascia costiera, già acquisiti al patrimonio comunale per abusivismo edilizio, al fine del riuso delle aree per la fruizione diretta del mare. Ubicazione: Via Costa Verde (Fg. 2 P.lle 263, 276-1231, 1703, 1704 e 1705) e Via A Vespucci e Lungomare C. Colombo (Fg. 7 P.lle 1071, 1822, 2133, 2134 e 2926) - 277 mila euro Creazione di un’area a verde, munita di colonnine di ricarica e stalli per veicoli elettrici a due ruote, sita in via Palermo (Fg. 25 P.lla 769) attraverso la rifunzionalizzazione dell’attuale distributore di benzina, adiacente al parcheggio da realizzare tra la via Palermo e la via Pirandello, ai fini della modalità sostenibile con il centro storico - 321 mila euro

Misilmeri

Riqualificazione Piazza Cosmo Guastella e connessione con Piazza Comitato 1860 (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione) - 3,6 milioni Riqualificazione di un tratto dell’asse storico connesso alla Piazza Comitato 1860 (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione) - 1,7 milioni Riqualificazione dell’intersezione viaria di accesso all’asse storico - 700 mila euro Riqualificazione del palazzo Bonanno e delle aree annesse - 2,5 milioni Parco urbano del castello e riqualificazione dei margini urbani - 700 mila euro

Monreale

Riuso e rifunzionalizzazione eco-sostenibile del Palazzetto di Città - 4,6 milioni Rifacimento pavimentazione stradale e miglioramento del decoro urbano di via Roma, piazzetta Vaglica, via S.Maria La Nuova e via Agonizzanti (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione) - 1,1 milioni Riqualificazione e sistemazione con miglioramento della qualità del decoro urbano dell’Antivilla Comunale - 624 mila euro Rifunzionalizzazione impianto polivalente per la promozione delle attività sportive - 1,1 milioni Sistema integrato delle aree di sosta a valle del Centro Storico – Realizzazione impianto di risalita - 2,5 milioni

San Giuseppe Jato

Progetto di adeguamento alla normativa e realizzazione del manto in erba sintetica dello stadio comunale di San Giuseppe Jato - 1,2 milioni

San Cipirello

Progetto di manutenzione e rifunzionalizzazione eco-sostenibile del polo sportivo comunale di contrada Bassetto - 2,2 milioni

Capaci

Lavori di ripristino di antichi tracciati nel centro storico: via Trinità, Cascino, Verdi, Cadorna, Madonna delle Grazie, Pio IX, Quattro Aprile e Mameli (rifacimento della pavimentazione storica/ecosostenibile e pedonalizzazione) - 1,1 milione Interventi di riqualificazione urbana, pedonalizzazione, abbattimento barriere architettoniche ed inserimento verde pubblico e arredi della via O. Graziano e del tratto stradale antistante la piazza C. Troia, nel centro storico del comune di Capaci - 980 mila euro Rigenerazione urbana aree a parcheggio attraverso interventi a basso consumo di suolo con abbattimento barriere architettoniche, inserimento elementi smart city, aree con accesso viale Mediterraneo denominata “copacabana” e area prospiciente il tratto finale di Via Kennedy - 1,2 milioni Rigenerazione urbana aree a parcheggio attraverso interventi a basso consumo di suolo con abbattimento barriere architettoniche, inserimento elementi smart city, aree denominata “Rizzuti” adiacente centro storico - 432 mila euro Interventi di riqualificazione Urbana, pedonalizzazione, abbattimento barriere architettoniche, demolizione edificio fatiscente ed inserimento verde pubblico e arredi nel tratto di collegamento tra le vie F.sco Crispi e A. Meli e della via delle vasche e via Del Fante, nel centro storico del comune di Capaci - 339 mila euro

Santa Flavia

Lavori di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale sito in C.da Torremuzza - 812 mila euro

Montelepre

Interventi di riqualificazione del parco urbano di Montelepre - 250 mila euro Intervento di riqualificazione ambientale del tessuto urbano a valle della torre Ventimiglia - 1,5 milioni Lavori di sistemazione delle piazze Ventimiglia, Regina Elena e via della Torre. Lotto piazza Regina Elena - 490 mila euro

Balestrate

Lavori di riqualificazione urbana delle strade a valle della Piazza R. Evola - 1,3 milioni Completamento e riqualificazione dell’edificio ex mattatoio e degli spazi urbani circostanti - 700 mila euro

Borgetto

Progetto dei lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Largo Migliore (Piazza Comunale) - 700 mila euro

Casteldaccia

Parco pubblico attrezzato tra le vie Fiume, G. Verdi e U. La Malfa - 2,9 milioni (più 106 mila euro cofinanziati dal Comune) Completamento impianto sportivo comunale (stadio) – stralcio di completamento - 2,2 milioni

Termini Imerese

Riqualificazione complesso di Santa Chiara da destinare allo sviluppo e al potenziamento dei servizi culturali e sociali - 3,5 milioni Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato Floriopoli in territorio di Termini Imerese (soggetto attuatore dell'intervento: Città metropolitana) - 4,2 milioni

Isola delle Femmine

Progetto per i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza, arredo urbano di Piazza Umberto primo, strade e piazze comunali - 3,5 milioni

Torretta

Progetto per i lavori di arredo urbano di Piazza Croci e strade adiacenti a servizio del cimitero monumentale del santuario Maria SS delle Grazie - 1,5 milioni

Altofonte

Restauro dell’ex “Collegio di Maria” da destinare a centro culturale - 3,4 milioni

Bolognetta

Recupero, manutenzione per il riuso, rifunzionalizzazione eco-sostenibile, con messa in sicurezza della palestra comunale sita in via Pirainazzo - 990 mila euro

Piana degli Albanesi

Riqualificazione ed efficientamento energetico struttura alberghiera centro tecnico canoe Piana degli Albanesi (soggetto attuatore dell'intervento: Città metropolitana) - 2,1 milioni Realizzazione di un parco con percorsi natura nelle aree di pertinenza del centro tecnico di canoa e canottaggio “Vito Ales” nel bacino artificiale di Piana degli Albanesi (soggetto attuatore dell'intervento: Città metropolitana) - 2,2 milioni

Progetti che riguardano la Città metropolitana