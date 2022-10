Pnrr, già a rischio 12 opere: dal porticciolo della Bandita al parco dello Sperone

Dalla riqualificazione del lungomare e del porticciolo della Bandita alla realizzazione di un parco allo Sperone. Sono 12 i progetti da eseguire con fondi del Pnrr, che fanno parte del piano integrato urbano messo a punto dalla Città metropolitana, il cui destino è già in bilico: quattro riguardano Palermo e otto altri comuni della provincia. Erano presenti nella lista delle opere finanziate nello scorso aprile con decreto firmato dai ministri Luciana Lamorgese (Interno) e Daniele Franco (Economia e finanza), ma sono spariti dall'elenco dei lavori per i quali è già stato predisposto il bando di gara, fornito ieri dall'amministrazione di Palazzo Comitini. "Per alcuni - spiegano dalla Città metropolitana - i Comuni non erano pronti con i documenti (quindi sono a rischio), per altri hanno preferito seguire le procedure di gara autonomamente".

I bandi pronti sono invece quelli a cura di Invitalia, braccio operativo del ministero dell'Economia e delle finanze e del ministero dell'Interno nell'attuazione del programma. Due gli obiettivi: l’aggiudicazione degli appalti entro luglio 2023 e il collaudo delle opere entro marzo 2026. "Il Pnrr - afferma il sindaco Roberto Lagalla - è uno strumento fondamentale anche per il rilancio dei Comuni e, da sindaco della Città metropolitana, l’impegno è quello di sfruttare al massimo le potenzialità di queste risorse per interventi strategici per il rilancio dei Comuni della Città metropolitana di Palermo che abbracciano diversi settori: l’ambiente, la mobilità, le infrastrutture, la cultura".

Fatto sta che dei 57 interventi previsti ad aprile per complessivi 198 milioni di euro, soltanto 46 per il momento proseguono il loro iter con un importo che scende a 145 milioni. In più c'è un'opera (il recupero dell'ex mattatoio di Altofonte) che, pur non prevista nell'ultimo piano reso noto dall'ex Provincia nello scorso aprile, adesso è comparsa fra quelle andate a gara.

La lista dei progetti a rischio

Ecco quali sono i 12 progetti che comparivano inizialmente nel Piu e che non figurano tra quelli per i quali sono già stati pubblicati gli appalti e i relativi importi previsti.

Palermo

Riqualificazione ecosostenibile del lungomare della Bandita - 12 milioni; Realizzazione di un Parco a mare allo Sperone - 16,1 milioni; Realizzazione di interventi di verde urbano nella zona Oreto - Laudicina - 894 mila euro; Riqualificazione del porto della Bandita ed aree portuali - 13,7 milioni.

Carini

Demolizione di 10 immobili nella fascia costiera, già acquisiti al patrimonio comunale per abusivismo edilizio, al fine del riuso delle aree per la fruizione diretta del mare. Ubicazione: Via Costa Verde e Via Amerigo Vespucci e Lungomare Cristoforo Colombo - 277 mila euro.

Misilmeri

Riqualificazione del palazzo Bonanno e delle aree annesse - 2,5 milioni; Parco urbano del castello e riqualificazione dei margini urbani - 700 mila euro.

San Giuseppe Jato

Progetto di adeguamento alla normativa e realizzazione del manto in erba sintetica dello stadio comunale di San Giuseppe Jato - 1,2 milioni.

Santa Flavia

Lavori di rifunzionalizzazione e manutenzione straordinaria del campo di calcio comunale sito in C.da Torremuzza - 812 mila euro.

Progetti che riguardano la Città metropolitana

Interventi di infrastrutturazione delle stazioni ferroviarie per favorire la multimodalità ecosostenibile del trasporto urbano - 2,4 milioni; FacciAmo Comunità, percorsi positivi di auto rigenerazione urbana e di start up di comunità - 1,8 milioni; Mobility as a Service per i comuni della Città Metropolitana escluso Palermo - 1,8 milioni.

La lista dei progetti con bando pubblicato

Queste invece le 46 opere già in fase di bando di gara, anche in questo caso con i relativi importi.

Palermo

Progetto di completamento del prolungamento della via di penetrazione della zona industriale Brancaccio e raccordo per la circonvallazione esterna - stralcio Sud - 5 milioni; Progetto di riqualificazione e riuso dell’immobile denominato “Palazzetto Orlando”, sito in Palermo, corso Calatafimi per l’utilizzo come Centro polifunzionale a servizio delle Istituzioni scolastiche e del territorio (soggetto attuatore dell'intervento: Città metropolitana) - 4,3 milioni; Progetto per la riqualificazione e trasformazione in campus scolastico polivalente ad indirizzo turistico alberghiero del complesso immobiliare sito in Palermo in via Ugo La Malfa, bene confiscato alla criminalità organizzata (soggetto attuatore dell'intervento: Città metropolitana) 25,6 milioni.

Villabate

Riqualificazione urbanistica ed edilizia della scuola materna e del centro polifunzionale del quartiere “Scuola Materna Falcone e Borsellino” - 4,9 milioni.

Bagheria

Realizzazione di un Polo culturale e didattico attraverso il recupero e la rigenerazione urbana dell'area Villa Cattolica, ex mulino Cuffaro e Sicilcalce - 12 milioni; Progetto per la realizzazione dei lavori di completamento dello stadio di Aspra con la realizzazione di una pista per atletica - 8 milioni.

Trabia

Riqualificazione del Giardino storico di Villa San Cataldo nel comune di Bagheria (soggetto attuatore dell'intervento: Città metropolitana) - 5 milioni.

Partinico

Ristrutturazione ed efficientamento energetico del centro sportivo Via Dalla Chiesa - 1,7 milioni; Realizzazione di un'area per mercatino e verde attrezzato in via Petrocelli - 1,5 milioni; Riqualificazione area verde attrezzato tra via Donizetti e via Ungaretti - 1,1 milioni; Completamento e riqualificazione del centro socio - culturale di Palazzo Ram - 2,7 milioni.

Ficarazzi

Ristrutturazione e restauro di Villa Merlo - 4,9 milioni.

Carini

Lavori per la realizzazione di un parcheggio a servizio del centro storico e della zona Piano Agliastrelli da ubicare nell’area di proprietà comunale Compresa tra la Via Palermo e la Via L. Pirandello - 11,2 milioni (più 1,8 milioni cofinanziati dal Comune); Creazione di un’area a verde, munita di colonnine di ricarica e stalli per veicoli elettrici a due ruote, sita in via Palermo (Fg. 25 P.lla 769) attraverso la rifunzionalizzazione dell’attuale distributore di benzina, adiacente al parcheggio da realizzare tra la via Palermo e la via Pirandello, ai fini della modalità sostenibile con il centro storico - 321 mila euro.

Misilmeri

Riqualificazione Piazza Cosmo Guastella e connessione con Piazza Comitato 1860 (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione) - 3,6 milioni; Riqualificazione di un tratto dell’asse storico connesso alla Piazza Comitato 1860 (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione) - 1,7 milioni; Riqualificazione dell’intersezione viaria di accesso all’asse storico - 700 mila euro.

Monreale

Riuso e rifunzionalizzazione eco-sostenibile del Palazzetto di Città - 4,6 milioni; Rifacimento pavimentazione stradale e miglioramento del decoro urbano di via Roma, piazzetta Vaglica, via S.Maria La Nuova e via Agonizzanti (rifacimento della pavimentazione storica e pedonalizzazione) - 1,1 milioni; Riqualificazione e sistemazione con miglioramento della qualità del decoro urbano dell’Antivilla Comunale - 624 mila euro; Rifunzionalizzazione impianto polivalente per la promozione delle attività sportive - 1,1 milioni; Sistema integrato delle aree di sosta a valle del centro storico – Realizzazione impianto di risalita - 2,5 milioni.

Capaci

Lavori di ripristino di antichi tracciati nel centro storico: via Trinità, Cascino, Verdi, Cadorna, Madonna delle Grazie, Pio IX, Quattro Aprile e Mameli (rifacimento della pavimentazione storica/ecosostenibile e pedonalizzazione) - 1,1 milioni; Interventi di riqualificazione urbana, pedonalizzazione, abbattimento barriere architettoniche ed inserimento verde pubblico e arredi della via O. Graziano e del tratto stradale antistante la piazza C. Troia, nel centro storico del comune di Capaci - 980 mila euro; Rigenerazione urbana aree a parcheggio attraverso interventi a basso consumo di suolo con abbattimento barriere architettoniche, inserimento elementi smart city, aree con accesso viale Mediterraneo denominata “Copacabana” e area prospiciente il tratto finale di Via Kennedy - 1,2 milioni; Rigenerazione urbana aree a parcheggio attraverso interventi a basso consumo di suolo con abbattimento barriere architettoniche, inserimento elementi smart city, aree denominata “Rizzuti” adiacente centro storico - 432 mila euro; Interventi di riqualificazione Urbana, pedonalizzazione, abbattimento barriere architettoniche, demolizione edificio fatiscente ed inserimento verde pubblico e arredi nel tratto di collegamento tra le vie F.sco Crispi e A. Meli e della via delle vasche e via Del Fante, nel centro storico del comune di Capaci - 339 mila euro.

Montelepre

Interventi di riqualificazione del parco urbano di Montelepre - 250 mila euro; Intervento di riqualificazione ambientale del tessuto urbano a valle della torre Ventimiglia - 1,5 milioni; Lavori di sistemazione delle piazze Ventimiglia, Regina Elena e via della Torre. Lotto piazza Regina Elena - 490 mila euro.

Balestrate

Lavori di riqualificazione urbana delle strade a valle della Piazza R. Evola - 1,3 milioni; Completamento e riqualificazione dell’edificio ex mattatoio e degli spazi urbani circostanti - 700 mila euro.

Borgetto

Progetto dei lavori di riqualificazione ed arredo urbano di Largo Migliore (Piazza Comunale) - 700 mila euro.

Casteldaccia

Parco pubblico attrezzato tra le vie Fiume, G. Verdi e U. La Malfa - 2,9 milioni (più 106 mila euro cofinanziati dal Comune); Completamento impianto sportivo comunale (stadio) – stralcio di completamento - 2,2 milioni.

Termini Imerese

Riqualificazione complesso di Santa Chiara da destinare allo sviluppo e al potenziamento dei servizi culturali e sociali - 3,5 milioni; Intervento di riqualificazione funzionale ed efficientamento energetico degli immobili esistenti nel comprensorio denominato Floriopoli in territorio di Termini Imerese (soggetto attuatore dell'intervento: Città metropolitana) - 4,2 milioni.

Isola delle Femmine

Progetto per i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza, arredo urbano di Piazza Umberto primo, strade e piazze comunali - 3,5 milioni.

Torretta

Progetto per i lavori di arredo urbano di Piazza Croci e strade adiacenti a servizio del cimitero monumentale del santuario Maria SS delle Grazie - 1,5 milioni.

Altofonte

Restauro dell’ex “Collegio di Maria” da destinare a centro culturale - 3,4 milioni; Recupero funzionale dell’ex mattatoio destinato a Centro servizi per l’istruzione e la formazione - 1,6 milioni.

Bolognetta

Recupero, manutenzione per il riuso, rifunzionalizzazione eco-sostenibile, con messa in sicurezza della palestra comunale sita in via Pirainazzo - 990 mila euro.

Piana degli Albanesi