Platano "decapitato" in via Libertà, la condanna di Orlando: "Gente scellerata e senza rispetto"

Stamani, durante le attività di Reset inerenti alla manutenzione dei tondini di viale Libertà, è stato scoperto che ignoti avevano tagliato un platano in perfette condizioni di salute.

"Condanniamo - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore al Verde Sergio Marino - il grave atto ad opera di ignoti che hanno operato il taglio del platano. Incomprensibile l'operato di scellerati individui che con il proprio operato dimostrano non solo di non avere attenzione e cura per il verde cittadino ma anche di essere privi di ogni rispetto per la salute ed il benessere umano e della natura".

Orlando e Marino concludono: "Atti del genere, in un momento storico in cui finalmente viene data grande importanza alla piantumazione di nuovi alberi per la lotta ai cambiamenti climatici, denunciano ignoranza e gratuita violenza cui la Giunta si oppone e contrasterà con ogni possibile azione".