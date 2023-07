Operazione Plastic Free a Mondello, appuntamento domenica 9 luglio alle 17

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’associazione Plastic Free in collaborazione con Radio 105 e Trenitalia per una delle tappe Italiane del ‘105 Save the Sea’: Domenica 9 luglio entrano in azione direttamente nella spiaggia di Mondello. Saranno dei giorni interamente dedicati alla pulizia delle spiagge d’Italia, attraverso una campagna di sensibilizzazione a favore della cura dei nostri mari e delle nostre spiagge che vedrà come protagonista anche Palermo.

E’ il percorso che ha promosso Radio 105 e Trenitalia insieme all’associazione ambientale Plastic Free Odv Onlus. Domenica 9 luglio, a Palermo, i volontari Plastic Free saranno in azione nel golfo di Mondello, per rimuovere plastica e rifiuti vari, ma soprattutto per sensibilizzare i bagnanti a prendersi maggiormente cura della località marittima e turistica. L’appuntamento è alle 17 all’antico stabilimento balneare Euroyachting (ex Charleston), come punto di ritrovo per iniziare la raccolta in spiaggia, nella battigia e nei fondali del golfo, grazie anche alla presenza di Arcadia Apnea e i ‘Deep Friends’ un team di sommozzatori. Daranno il loro contributo anche l’ Asc (Attività Sportiva Confederate Comitato Provinciale di Palermo) e Unlocked Music Festival, che porta avanti il progetto Musica e Legalità. I cittadini interessati a partecipare all’attività possono farlo fino al giorno stesso dell’evento, collegandosi direttamente sul sito www.plasticfreeonlus.it, sezione eventi.