VIDEO | Placido Domingo a Palermo, l'emozione di Orlando: "Gli ho dato la medaglia ufficiale della città"

Stamattina al Teatro Massimo il sindaco Leoluca Orlando, insieme al sovrintendente Marco Betta, ha dato il benvenuto al maestro Placido Domingo, in scena dal 19 al 27 febbraio con 'Simon Boccanegra'.

"Al maestro Domingo, con grande ammirazione e gratitudine per la sua presenza in città nel nostro magnifico Teatro Massimo - ha detto Orlando - ho consegnato la medaglia ufficiale della città di Palermo. Placido Domingo rappresenta, nei suoi diversi aspetti e nella sua totalità, l'opera lirica a livello mondiale".

Domingo, 81 anni da compiere a giugno, prima di ricevere la medaglia, ha firmato con il suo nome in 'musica' il libro d'onore della città. Con una dedica speciale: "Che grande emozione - ha scritto il maestro - trovarmi a Palermo e in questo Teatro Massimo unico in bellezza e tradizione. 'Oh tu Palermo terra adorata' (ha scritto Verdi!). Con profonda amicizia".