Villafrati, scoperti tre lavoratori in nero in una pizzeria: due percepivano il reddito di cittadinanza

Lavoratori in nero e con il reddito di cittadinanza sono stati scoperti in una pizzeria di Villafrati dai finanzieri della compagnia di Bagheria durante un controllo. I finanzieri hanno accertato la presenza di tre lavoratori impiegati con mansione di camerieri e aiuto-pizzaioli.

"Alla richiesta di esibire le comunicazioni obbligatorie per l'assunzione dei lavoratori da parte del datore di lavoro - si legge in una nota - nessuna documentazione è stata esibita. Dagli accertamenti è emerso, inoltre, che due erano anche percettori del reddito di cittadinanza".

Così al datore di lavoro dell'attività commerciale (della quale non è stato fornito il nome) è stata contestata una sanzione amministrativa che va da 3.600 a 21.600 euro, maggiorata del 20% per aver impiegato "in nero" personale già percettore di reddito di cittadinanza. I due lavoratori sono stati segnalati al competente ufficio Inps per la revoca/decadenza del beneficio statale.