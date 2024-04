Pistola, droga e due moto rubate: arrestato alla Noce un ragazzo di 23 anni

I carabinieri del comando provinciale hanno arrestato un 23enne con l’accusa di detenzione di arma clandestina, possesso di sostanza stupefacente e ricettazione. Si tratta di un palermitano, già noto alle forze dell’ordine. E' successo alla Noce. Il giovane è stato inchiodato nel corso di un controllo eseguito nella sua abitazione dai militari del Nucleo radiomobile. Il ragazzo infatti era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

In casa i carabinieri hanno rinvenuto quasi 30 dosi tra marijuana e cocaina, nascosti all’interno di uno stipite della cucina, e - nascosta in camera da letto dentro un borsello - anche una pistola marca Beretta, modello 98, con matricola abrasa e completa di caricatore con 16 proiettili calibro 9, nonché ulteriore munizionamento, trovato all’interno di un comò insieme a due centraline per auto con le relative chiavi.

In un locale nella disponibilità del 23enne, i carabinieri hanno inoltre scovato diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente, due motocicli e parti di un’autovettura, questi ultimi tutti risultati oggetto di furto. Il giovane è stato arrestato e portato al Pagliarelli: è a disposizione del giudice che nei prossimi giorni effettuerà l’interrogatorio di garanzia.