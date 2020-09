Pistola, coltelli e una palla di cannone in casa: inchiodati 3 vecchietti di 87 anni

Nascondevano un arsenale in casa. Con questa accusa i carabinieri della stazione di Villafrati - intervenuti con il supporto dello Squadrone in elicottero Cacciatori “Sicilia” - nel corso di un controllo hanno denunciato tre 87enni di Mezzojuso. Si tratta di due coniugi e del fratello della donna. Sono responsabili, a vario titolo in concorso tra loro, "di detenzione abusiva di armi, omessa custodia di armi, detenzione di parti di esemplari appartenenti a specie protette".

"Nel corso di una perquisizione nell’abitazione e in un deposito vicino - spiegano dal comando dei carabinieri - i miliari hanno rinvenuto un guscio di una tartaruga caretta-caretta, oltre che diverse armi e munizioni: una pistola calibro 22 'eig-derringer', 4,5 chili di polvere da sparo, una palla di cannone, quattro coltelli, varie parti di armi, attrezzatura per il ricaricamento e confezionamento di munizioni e quasi mille fra bossoli e cartucce. Sotto il cuscino della stanza da letto inoltre è stata trovata anche una revolver calinro 38 special 'smith&wesson'".

Il tutto era detenuto illegalmente e pertanto è stato posto sotto sequestro. La donna anziana e il fratello sono stati denunciati anche "per abbandono di persone incapaci" poiché i carabinieri hanno trovato il marito costretto a letto, in pessime condizioni igienico-sanitarie.