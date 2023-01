Nuove piste ciclabili, Carta: "Priorità ai percorsi tra Università e ospedali e tra Notarbartolo e centro"

Due nuovi percorsi ciclabili: uno per connettere l'Università e gli ospedali Civico e Policlinico per poi spingersi al ponte di Corso dei Mille, l'altro per collegare l'area nei dintorni della stazione Notarbartolo coi principali monumenti della città. Sono le tratte prioritarie secondo quanto stabilito da uno studio di fattibilità tecnico-economica per dare attuazione al piano della Mobilità Dolce del 2015, che prevede l’estensione di nuovi 80 km di ciclovie e la manutenzione dei 50 km esistenti e che consentirà di migliorare la sostenibilità degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola. "In questa prima fase - afferma l'assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta - sono state selezionate due tratte prioritarie che possano efficacemente utilizzare un finanziamento Pnrr di 7 milioni e mezzo per i primi 28 chilometri. I primi 10 chilometri saranno realizzati entro il 2023 e i restanti 18 chilometri si potranno realizzare entro il 2026".

Lo studio è stato predisposto su input dell'assessore Carta dagli architetti comunali Silvana Chirco e Giovanni Sarta e da un'associazione temporanea di imprese (Sering Ingegneria, Cooprogetti, Parcianello Partners, architetto Andrea Maugeri) specializzate in ingegneria dei trasporti e progettazione paesaggistica.

"Per condividere questa visione - dice Carta - oggi ho presentato lo studio di fattibilità ai presidenti di circoscrizione e ai rappresentanti delle associazioni di categoria e dei ciclisti. La proposta ha ricevuto un'ampia condivisione e il plauso per il metodo della condivisione degli obiettivi e della attenzione alle istanze delle comunità locali e delle comunità dei ciclisti. Ringrazio gli uffici e le società per il prezioso lavoro svolto e le circoscrizioni per il contributo di concretezza e disseminazione dei principi della città del futuro prossimo".

Il presidente dell’Ottava circoscrizione Marcello Longo dichiara: "Ringrazio gli Uffici del Comune per il proficuo impegno progettuale e l’Assessore alla Mobilità, Maurizio Carta, per avere dato un importante impulso politico e avere applicato un metodo di condivisione su un tema - quello della mobilità dolce ed ecosostenibile - nodale affinché Palermo si adegui sempre più agli standard dettati dalla transizione ecologica e, contestualmente, migliori le condizioni di vivibilità dei cittadini e di godibilità per i suoi visitatori".

Il presidente della Prima circoscrizione Giovanni Bronte aggiunge: "Il coinvolgimento dell’assessore Carta dei presidenti di circoscrizione non fa che affermare la volontà della nostra amministrazione che sempre più è volta a rendere il Consiglio di circoscrizione un vero e fattivo organo di partecipazione attiva e di indirizzo nelle modalità di svolgimento, e in questo caso il nostro parere sulla progettazione del piano della mobilità dolce".

Secondo il vicepresidente della Seconda circoscrizione Pasquale Tusa "è apprezzabile la condivisione con la circoscrizione dei progetti in itinere che l'amministrazione attiva sta portando avanti. La mobilità cittadina necessita di una rivoluzione, quella della ciclovia insieme al completamento delle linee del tram è il percorso su cui puntare".

"Una nuova visione di città - conclude il sindaco Roberto Lagalla - presuppone nuovi modi di percorrerla, con meno emissioni e con più sicurezza, con meno disagi e con più piacevolezza. Per questo ringrazio l’assessore Carta che sta dando esecutività alla nostra visione di una città più sostenibile e a misura delle persone, condividendola con tutti i portatori di interesse, in modo che sia sempre più una immagine comune di futuro".