Pioggia di critiche sulle nuove piste ciclabili: "Poco sicure, troppi rischi per auto e bici"

Bocciate dagli automobilisti, rimandate per il popolo delle due ruote: le nuove piste ciclabili realizzate dal Comune fanno discutere. C'è chi dice filosoficamente che non basta una spruzzata di vernice per incentivare la mobilità dolce e chi, molto più pragmaticamente, mette in fila rischi e anomalie delle corsie preferenziali per biciclette e veicoli elettrici come i monopattini.

Gli occhi dei critici sono puntati su via Principe di Villafranca, via Leopardi e piazza Unità d'Italia. Per molti la pista ciclabile di via Principe di Villafranca, dove ieri si è verificato un incidente, è un vero pasticcio. Tra questi c'è Marianna Caronia, consigliere comunale, che afferma: "Promuovere l'uso della bicicletta è un fatto assolutamente positivo, così come i provvedimenti che tutelano l'incolumità dei ciclisti. Questo è ancora più vero in questo periodo di emergenza legata al Covid: anche a Palermo, sempre più persone scelgono le due ruote come alternativa al mezzo pubblico, che non garantisce adeguata sicurezza".

"La lunga pista in corso di realizzazione in queste settimane - prosegue Caronia - per molti tratti non ha queste caratteristiche, con una incomprensibile scelta di realizzare due corsie contrapposte che spesso incrociano campane per la differenziata, restringono in modo pericolosissimo la carreggiata, espongono i ciclisti e gli automobilisti a rischi che si possono evitare, realizzando le stesse piste su più strade, ma ad una sola corsia". A Piazza Unità d'Italia, addirittura, per evitare ai ciclisti di far percorrere un tratto di strada sollevato dalle radici degli alberi, la pista ciclabile è stata tracciata con una deviazione (nella foto).

A far discutere sono anche i parcheggi delle zone blu che "corrono" paralleli alla pista ciclabile, restringendo notevolmente la carreggiata e creando non pochi difficoltà agli automobilisti in transito (non ancora abutuati a trovarsi di fronte altre macchine in sosta). "Preso dalla sua solita foga e dall’urgenza di apparire, ancora una volta - conclude Caronia - l’assessore Catania ha combinato un disastro, questa volta forse ancor più grave perché è riuscito a far odiare le piste ciclabili persino da buona parte dei ciclisti".

