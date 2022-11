Incontro Comune-Fisr: "Pronti a cofinanziare il recupero della pista di pattinaggio di via Mulè"

Riqualificare la pista di pattinaggio di via Mulè, in zona Calatafimi. E' questo l'obiettivo del Comune e della Fisr (Federazione italiana sport rotellistici), che stanno mettendo a punto un protocollo d'intesa per incrementare l'attività negli impianti sportivi cittadini.

"E' nostra intenzione avviare un percorso comune con l’amministrazione Lagalla, anche attraverso il cofinanziamento per il recupero e la ristrutturazione dell’impianto di via Mulè, che potrebbe diventare anche sede di importanti manifestazione a carattere nazionale", ha detto il presidente regionale della Fisr Massimo Trovato, al termine di un incontro con l'assessore comunale allo Sport Sabrina Figuccia. Erano presenti anche i delegati regionali Valentina Di Maria e Marco Rinaldi ed il delegato provinciale Ugo Dazzò.

"Nel corso dell’incontro - ha spiegato l'assessore - abbiamo parlato di alcuni progetti legati alla Fisr, la cui funzione è davvero importante perché consente di intervenire nella lotta alla marginalità sociale e che, grazie agli allenamenti e all’impegno quotidiano dei tecnici e dei dirigenti, rappresenta un momento importante per l’inclusione sociale dei nostri ragazzi. A prima vista potrebbe non sembrare così, ma il movimento sportivo dei pattini a rotelle muove nella nostra città centinaia di appassionati, soprattutto giovani e giovanissimi, che ogni anno regalano a Palermo numerosi premi e riconoscimenti anche a livello nazionale".

Motivo per cui, ha concluso Figuccia, "l'amministrazione comunale vuole valorizzare ulteriormente queste importanti risorse, che purtroppo non hanno quasi mai una giusta visibilità. Stiamo predisponendo, infatti, un protocollo d’intesa tra Comune e federazione che vedrà quest’ultima parte attiva, anche attraverso i propri tecnici, per riqualificare gli impianti sportivi cittadini, come ad esempio quello di via Mulè, purtroppo da anni abbandonato".