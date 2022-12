Gli atleti di pattinaggio al Padiglione 20 della Fiera: al Giardino Inglese arriva la pista su ghiaccio

Come ogni Natale, al Giardino Inglese arriva la manifestazione Palermo on ice e le società che durante l'anno occupano quello spazio saranno trasferite, solo per il periodo dell'evento, al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, dove sarà realizzata la pista di pattinaggio.

"Lì gli atleti palermitani potranno allenarsi con la massima tranquillità. Sono felice che il parco “Piersanti Mattarella”, l’ex Giardino inglese, in questi giorni di dicembre ospiterà la manifestazione “Palermo on ice” - afferma Sabrina Figuccia, assessore al Turismo, Sport e Politiche giovanili del Comune di Palermo -. Comunque, per tutte le società cittadine che svolgono l’attività di pattinaggio su rotelle, stiamo riqualificando l’impianto di via Mulè, in modo tale che i nostri piccoli atleti possano avere più soluzioni per i loro allenamenti e non trovarsi in una situazione simile. L’evento di via Duca della Verdura è un appuntamento che ha una triplice valenza: innanzitutto sociale, perché ospiterà disabili e ragazzi fragili segnalati dall’assessorato alle Attività sociali, poi turistica, perché è innegabile che sarà un’allettante offerta attrattiva per i turisti che durante il periodo natalizio visiteranno la nostra città e, in più, non va sottovalutato l’aspetto sportivo-agonistico del pattinaggio su ghiaccio, uno degli sport più spettacolari che abbiamo la possibilità di ammirare a Palermo soltanto in quest’occasione”.

"La priorità dell’amministrazione comunale è stata sempre quella di garantire tutti, dai ragazzi che praticano il pattinaggio a rotelle al Giardino inglese e che in questo periodo invernale potranno svolgere l’attività sportiva in uno spazio al chiuso come il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, a chi svolge un’altra attività sportiva come il pattinaggio su ghiaccio, che merita altrettanta attenzione e che per due anni, a causa del Covid, si è visto penalizzato per il mancato allestimento della pista su ghiaccio". Lo dichiara il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.