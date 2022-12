La pista di pattinaggio in Fiera non è ancora pronta, la protesta: "A rischio gli Internazionali di febbraio"

"Nonostante le promesse dell’assessore Figuccia, le associazioni rotellistiche cacciate dal Giardino Inglese il 2 dicembre, dopo ben due settimane di fermo, non hanno uno spazio in cui allenarsi e non potranno partecipare agli Internazionali di febbraio". Così la deputata del M5S all'Ars Roberta Schillaci e il consigliere comunale pentastellato Giuseppe Miceli. "Il bellissimo evento di 'Palermo On Ice' - aggiungono - si è sempre svolto senza interrompere la preparazione agonistica dei nostri giovani ma quest’anno, per la prima volta, l’amministrazione Lagalla non è stata in grado di trovare l’alternativa in tempo".

Il prospettato padiglione 20 della Fiera infatti non è ancora pronto. "Mentre - dicono - l'assessore allo Sport ci aveva assicurato che non ci sarebbero stati intralci all'attività agonistica. Così non è stato. Prendiamo atto di questa organizzazione approssimativa ed improvvisata che ha cagionato un grave danno di immagine alla nostra città, privando i nostri atleti della possibilità di partecipare alle gare internazionali. Ci auguriamo che nel futuro la giunta comunale pensi prima a risolvere i problemi e poi ai comunicati stampa con vuote promesse".

La protesta delle associazioni

Le dichiarazioni dei deputati del M5S arrivano dopo lo sfogo delle associazioni. "Giorno 5 dicembre - si legge sulla pagina Facebook Sporting Centre Mediterraneo pattinaggio artistico, che ha anche ricevuto il premio Feel Rouge - c'è stato un sopralluogo presso il padiglione 20 della fiera del mediterraneo, ma ovviamente, si rende evidente la necessità di dover montare una pista movibile per consentire le attività agli atleti (la pavimentazione del padiglione non è adatta al pattinaggio)". Ma l'assessore assicura che gli atleti avrebbero potutto riprendere gli allenamenti al massimo giorno 7 dicembre. "Con molta pazienza - si legge ancora nel post - invito i genitori dei miei atleti, alquanto incazzati, a voler ancora aspettare qualche giorno per riprendere finalmente gli allenamenti. Loro acconsentono ed io non posso fare altro che ringraziarli per la pazienza. Intanto gli atleti mi inondano di messaggi: quando riprendiamo le lezioni? Ho paura che questo lungo stop sia tragico per la mia preparazione tecnica (chi fa pattinaggio artistico capisce bene cosa voglia dire fermarsi anche per una sola settimana)".

Questa pista però ancora non viene montata. "Si inizia a montare poco più della metà della pista solo giorno 12 dicembre, e la restate parte? La restante parte, ci informano, è già partita e verrà consegnata in fiera per il montaggio entro mercoledì 14 dicembre, sarà montata al massimo giovedì 15 dicembre mattina e al pomeriggio, sempre che prima arrivi l’autorizzazione all’uso da parte dell’assessorato allo sport del comune di Palermo, si può riprendere a pattinare. Ovviamente è logico che quest’anno,’per la seconda volta in 40 anni di insegnamento (la prima volta eravamo in piena pandemia) non potremo mettere in scena il nostro consuetò spettacolo del Natale sui pattini. Nè tantomeno potremo partecipare alle gare federali e promozionali già in programma a febbraio. Questo un gravissimo danno agli atleti plurimedagliati della nostra scuola".

Ma la spedizione della restante pavimentazione della pista non sarebbe ancora partita. "Potrebbe partire forse domani o dopodomani e comunque consegnata i primi della settimana prossima (19/20). Intanto il 22 gli allievi vanno in vacanza natalizia e sicuramente riprenderanno a pattinare dopo l’epifania. Chi lo paga questo danno sia sportivo per gli atleti e materiale per le società di pattinaggio? Un mese senza allenarsi, niente saggio di Natale, niente gare a febbraio".