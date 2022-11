VIDEO | Via Ponte di Mare, ciclisti e podisti in pericolo: "Marciapiede troppo stretto, si rischia il morto"

Presentata una mozione, votata all'unanimità dalla seconda circoscrizione, per chiedere la realizzazione di passerelle pedonali in quel tratto di strada di via Messina Marine che si affaccia sul fiume Oreto e dove dovrebbe esserci la naturale continuazione della pista ciclabile della litoranea sud: "Qui sfrecciano auto e tir, a rischio anche i turisti"