Percorso a ostacoli per la pista ciclabile in via Oreto: "Prima vanno riparati buche e marciapiedi"

Il progetto della nuova pista ciclabile di via Oreto, che collegherà la stazione centrale con viale Regione siciliana, finanziato grazie a una variazione di bilancio approvata qualche giorno fa in Consiglio comunale, deve fare i conti con marciapiedi transennati, buche (una si è aperta recentemente sul ponte Oreto), cantieri, interruzioni e problemi di viabilità. Il nodo principale riguarda proprio il ponte Oreto, infrastruttura ammalorata che da anni attende un intervento di manutenzione.

Una situazione al momento poco compatibile con una pista ciclabile, che dovrebbe occupare un metro di larghezza per corsia, riducendo la carreggiata per le auto a sei metri. Motivo per cui la quarta e la sesta commissione consiliare "si confronteranno con gli uffici per verificare il percorso e le tappe di realizzazione".